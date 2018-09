V Bavorsku začal Oktoberfest. Pivo zdražilo, návštěvníci ho vypijí kolem sedmi milionů litrů

Kapely v uniformách a slavnostních krojích, koňské povozy s pivními sudy, automobiloví veteráni i podstatně rychlejší, modernější a luxusnější vozy.

Letošního slavnostního průvodu se v centru Mnichova zúčastnilo na devět a půl tisíce lidí. Vystupující házeli lidem preclíky, zpívali a mávali obřími vlajkami.

Průvodem prošla i skupinka mužů, kteří měli v rukou bičíky a mrskali jimi o zem. Hned za nimi je kapela, jsou to také muži a jsou oblečení v krojích nebo spíš uniformách, podobají se Napoleonovi.

Řada uměleckých skupin přijela z různých částí Německa. Ještě víc lidí se na průvod dívalo po stranách ulic. Andreas je z Mnichova. Je mu 58 let a na Oktoberfest i s ním spojený průvod prý chodí každý rok. Radiožurnálu řekl, že je to pro něj největší akce za rok a líbí se mu na ní úplně všechno: „Od piva, přes lidi až po atmosféru.“

200 eur za kalhoty

Kroje tu nemají jen účinkující, ale i diváci. Protože kostýmy nejsou nejlevnější, někteří návštěvníci si je kupují na internetu, jak potvrzuje Caroline.

„Jsem tady poprvé a nechtěla jsem za kroj utrácet. Nevěděla jsem, jak se mi bude líbit. Prostě jsem si řekla, že si pořídím nějaký levnější,“ vysvětluje Caroline, která do Mnichova přijela z Hamburku. Se svými kamarádkami přespávají u kamaráda Marcuse, kterého znají z univerzity.

„Já jsem jen za kalhoty zaplatil dvě stě eur. To je ještě dobré. Můžou stát i 700 nebo 800 eur. A to potřebujete ještě košili, vestu, klobouk a boty,“ popisuje Marcus a dodává, že dobrý kroj vyjde běžně na 600 eur, tedy v přepočtu přes 15 000 korun. A jak dodávají jeho kamarádky - vytáhnete ho jen jednou do roka.

Na festival do Mnichova přijel i Petr z Prahy, který se nejvíc těšil na pivo v tupláku. A jestli mu vadilo, že pivo oproti loňsku zdražili? „Ne vůbec ne,“ reaguje Petr.

Oktoberfest potrvá až do první neděle v říjnu.