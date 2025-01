ONLINE: Jednání s Ruskem by měla začít do léta, říká šéf rozvědky. Jinak může dojít k ohrožení Ukrajiny

Jednání o míru nebo příměří mezi Ukrajinou a Ruskem by podle šéfa ukrajinské vojenské rozvědky HUR měla začít nejpozději do léta. Kyrylo Budanov to údajně na uzavřeném jednání řekl poslancům ukrajinského parlamentu. Podle informací ukrajinských médií měl také říct, že bez mírových jednání se spustí procesy, které mohou ohrozit samotnou existenci Ukrajiny.

Kyjev 18:24 27. ledna 2025