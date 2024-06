ONLINE: Orbán nebude v NATO blokovat pomoc Ukrajině. Na její podporu nepůjdou maďarské peníze

Maďarsko nebude blokovat rozhodnutí NATO o poskytování podpory Ukrajině, řekl ve středu podle agentury Reuters maďarský premiér Viktor Orbán při návštěvě generálního tajemníka Severoatlantické aliance Jense Stoltenberga v Budapešti. Šéf NATO zdůraznil, že na podporu Ukrajiny, která se už třetím rokem brání ruské vojenské agresi, nebudou použity maďarské finanční prostředky ani personál. Sledujeme online Budapešť 12:50 12. 6. 2024 (Aktualizováno: 13:11 12. 6. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský premiér Viktor Orbán poslouchá generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga | Foto: Marton Monus | Zdroj: Reuters

Stoltenberg podle agentury AFP připravuje před červencovým summitem NATO ve Washingtonu plán na větší roli aliance při koordinaci dodávek zbraní Kyjevu a při výcviku ukrajinských vojáků. Maďarsko se dříve proti této vizi ohradilo a tvrdilo, že by to mohlo alianci zatáhnout do války s Ruskem. Některé západní země diskutují o možnosti výcviku vojáků na Ukrajině, ale NATO zdůrazňuje, že se do konfliktu přímo zapojit nechce.

„Maďarsko dnes dalo jasně najevo, že nebude blokovat rozhodnutí NATO, která se sice liší od našeho racionálního hodnocení situace, ale která sdílí a obhajuje zbytek aliance,“ řekl Orbán na tiskové konferenci. Dodal, že se mu od Stoltenberga dostalo ujištění, že Budapešť nebude muset Ukrajině poskytovat finanční prostředky ani tam vysílat personál.

„Dohodli jsme se dnes s premiérem, že Maďarsko nebude blokovat ostatní spojence, aby se dohodli na příslibu finanční podpory pro Ukrajinu a na vedoucí úloze NATO při koordinaci podpory Ukrajiny,“ uvedl Stoltenberg, který také podle agentury AP uvedl, že Maďarsko se na těchto aktivitách podílet nebude. NATO přijímá všechna rozhodnutí na základě konsensu, čímž dává každému z 32 spojenců právo veta, připomněla AP.

Generální tajemník NATO zamířil do Budapešti den po summitu představitelů devíti zemí z východního křídla Severoatlantické aliance v lotyšské Rize, tedy zemí takzvaného Bukurešťského formátu (B9), kterého se maďarský prezident nezúčastnil, byť je jeho země členem tohoto uskupení.

V NATO podle ruskojazyčného webu stanice BBC roste znepokojení v souvislosti s postojem Budapešti k válce na Ukrajině. Orbán je jediným evropským lídrem, který udržuje úzké vztahy s režimem ruského vůdce Vladimira Putina, na jehož rozkaz ruská armáda v únoru 2022 zahájila rozsáhlou invazi do sousední země.

Maďarský ministerský předseda kritizuje sankce uvalené na Rusko kvůli jeho agresi a odmítá Kyjevu poskytovat vojenskou podporu s vysvětlením, že to jen prodlužuje konflikt. V minulosti prohlásil, že válka může skončit pouze skrze vyjednávání. Jak by bylo možné dosáhnout mírových hovorů, neuvedl.

Na konci května poznamenal, že plány NATO ohledně silnějšího zapojení do války na Ukrajině jsou jako snaha hasit požár plamenometem a aliance se podle něj každým týdnem přibližuje válce s Ruskem.