ONLINE: Ruský starosta odsouzený za korupci bude bojovat na Ukrajině. Ve vězení měl strávit 15 let

Bývalý starosta ruského Vladivostoku Igor Puškarjov, který si odpykává patnáctiletý trest za korupci, podepsal smlouvu s ruským ministerstvem obrany a narukuje do války s Ukrajinou. S odvoláním na svůj zdroj z okolí exstarosty to v neděli napsal server Kommersant. Puškarjov je druhým odsouzeným exstarostou Vladivostoku, jenž se upsal armádě. Předtím šel do války jeho nástupce Oleg Gumeňuk, podokl web Meduza.

