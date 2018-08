Papež František míří do Irska. Setká se zde s oběťmi sexuálního obtěžování tamních kněží

Papež František se během své víkendové návštěvy Irska setká i s tamními oběťmi sexuálního zneužívání kněžími a v sobotu se za oběti pomodlí v dublinské katedrále. Při upřesnění programu papežovy cesty o tom v úterý informoval mluvčí Vatikánu. Cesta se koná u příležitosti Světového setkání rodin, které v Dublinu začíná rovněž v úterý. Vatikán 20:58 21. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Papež František | Foto: Filippo Monteforte/Pool | Zdroj: Reuters

Mluvčí Greg Burke na tiskové konferenci potvrdil, že papež se s oběťmi sexuálního zneužívání setká, neuvedl však, kdy přesně se tak stane a s kolika oběťmi se papež sejde. Burke dodal, že papež taková setkání pořádá v každé zemi, kde se tyto nepravosti děly. Podobná schůzka se konala i letos v lednu při jeho návštěvě v Chile.

Papež je v posledním roce pod velkým tlakem kvůli sexuálnímu zneužívání nezletilých kněžími v minulosti a kvůli zakrývání těchto zločinů některými místními církevními představiteli. V případě chilské katolické církve se František dlouho zastával jednoho z biskupů, který zneužívání kryl.

Letos v květnu svolal papež do Vatikánu všechny chilské biskupy a obvinil je, že děti před pedofilními kněžími nedostatečně chránili. Všichni chilští biskupové poté nabídli rezignaci.

V pondělí Vatikán zveřejnil dopis, v němž se papež v několika jazycích omluvil za to, že církev zneužívání léta ignorovala. Dopis byl zveřejněn několik dnů poté, co velká porota v americkém státě Pensylvánie vydala zprávu o tamním zneužívání dětí kněžími. Podle ní jen v tomto americkém státě v uplynulých 70 letech na 300 duchovních zneužilo nejméně 1000 dětí.

Ne všichni ale papežovu omluvu přijali. „Oběti zneužívání už jsou unaveny prázdnými omluvami a vyjádřeními solidarity, které nedoprovází jasná výzva k činům,“ uvedla Maeve Lewisová, šéfka irské organizace One in Four, která pomáhá lidem sexuálně zneužívaným v dětství. Podle jejího názoru je papežova návštěva Irska pro mnohé stresující a vyvolává „staré pocity studu, ponížení a zoufalství“.

Méně konzervativní Irsko

Papež František zahájí dvoudenní pobyt Irska v sobotu, kdy se setká s prezidentem Michaelem Higginsem, navštíví dublinskou katedrálu Panny Marie a večer se zúčastní Světového setkání rodin. V neděli zavítá na poutní místo v obci Knock na severu země a odpoledne bude sloužit v dublinském parku mši pod širým nebem, která Světové setkání rodin uzavře. Na nedělní odpoledne v Dublinu chystají některé oběti zneužívání protest.

Návštěvu hlavy katolické církve zažilo Irsko naposledy v roce 1979, kdy tam davy nadšeně vítaly papeže Jana Pavla II. Nyní je ale Irsko jinou zemí, už ne tak konzervativní.

Irové například letos v referendu schválili legalizaci interrupcí a v roce 2015 se vyslovili pro homosexuální sňatky. Pověst katolické církve je navíc i v této zemi pošramocena skandály kolem zneužívání nezletilých kněžími.

Na papežově nedělní mši pod širým nebem v dublinském parku se očekává půl milionu lidí. Server BBC ale v této souvislosti připomněl, že Jana Pavla II. v roce 1979 přišlo na stejné místo pozdravit odhadem 1,25 milionu lidí.