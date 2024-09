ONLINE: Máme povinnost sestřelovat nad Ukrajinou rakety mířící do našeho prostoru, říká Sikorski

Polsko má povinnost sestřelovat nad Ukrajinou ruské střely mířící do polského vzdušného prostoru. V rozhovoru s deníkem Financial Times to prohlásil polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski. Postoj Varšavy je ale v protikladu s pozicí Severoatlantické aliance, která se obává rizika konfrontace s Ruskem. Ukrajina se dva a půl roku s pomocí dodávek brání ze Západu ruské invazi. Sledujeme online Varšava 13:40 2. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polská letecká obrana | Zdroj: Profimedia

„Můj osobní názor je, že když jsou nepřátelské střely na cestě do našeho vzdušného prostoru, pak by to byl legitimní akt sebeobrany,“ řekl Sikorski o sestřelování ruských střel nad územím Ukrajiny. Poznamenal, že pokud by Polsko s likvidací vyčkávalo až do svého vzdušného prostoru, hrozila by zranění Poláků padajícími troskami.

O sestřelování střel a dronů nad Ukrajinou se na Západě debatuje dlouhodobě. Polský premiér Donald Tusk na počátku července po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve Varšavě řekl, že Varšava je takové možnosti otevřená, pokud by objekty mířily na území NATO. V Alianci ale shoda nad touto otázkou nepanuje, protože se podle FT obává eskalace konfliktu s Ruskem.

Polsko opakovaně zaznamenalo narušení vzdušného prostoru. Jeden z posledních případů se stal před týdnem, kdy pravděpodobně ruský dron vletěl nad polské území. Severoatlantická aliance to odsoudila jako nezodpovědné a potenciálně nebezpečné ruské počínání.