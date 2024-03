Pozdravy ze Sibiře. O šamanech, fízlech a chirurzích bez diplomu

Rozlehlá a mrazivá, řídce obydlená, s krásnou přírodou a svébytnou kulturou. Taková je Sibiř neboli ruský Dálný východ. Je to ale také kraj, kam se dřív posílali vyhnanci – teď tu bývají internováni političtí vězni. Místní se tu potýkají s alkoholismem a dalšími drogovými závislostmi, se sociálními problémy a deziluzemi z neúspěšného boje za nezávislost. A abychom nezapomněli: díky jednomu politickému příteli si Sibiř oblíbil i Vladimir Putin. Moskva 12:24 1. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šaman z šamanského centra Tos Deer (Devět nebes) provádí rituální obřad. Kyzyl, Tuvinská republika, Rusko | Zdroj: Profimedia

Takto pestrý region proto nemohl uniknout pozornosti podcastu Na Východ! Josef Pazderka a Ondřej Soukup se v něm vydávají do republiky Tuva, ležící v jižní části Sibiře u mongolských hranic.

Na pomoc si berou jednoho z nejpovolanějších českých průvodců – fotografa Stanislava Krupaře, který do Tuvy jezdil pravidelně od roku 1998. Proč?

„To je skoro otázka pro psychoanalytika. Mě tam vždycky přitahovala ta neuvěřitelná svoboda, což zní docela absurdně v kontextu Ruska. Jakože Rusko a svoboda, to jde spíš proti sobě. Ale já jsem v Tuvě nacházel ohromnou svobodu,“ uvádí Krupař.

„Člověk prostě odejde jen pár kilometrů z města, může se ztratit v tajze, tam si žít po svém a všechny autority poslat k šípku. A mnozí to tak vlastně dělají do dneška,“ vysvětluje host 11. epizody.

Falešní šamani

Úplně na začátku ho uchvátily hory – skoro nedotčené a spoře osídlené pohoří Altaj. Postupně ale čočku jeho fotoaparátu začali přitahovat i lidé. Hlavně šamani. Ti hrají v místních komunitách stále důležitou roli a jsou také jedním z magnetů pro turisty, když se do Tuvy vydávají, poznamenává Pazderka.

Takový zájem samozřejmě vytvořil i pomyslný trh se šamany a vedle skutečných tu v současnosti najdeme i falešné. To ale Stanislavu Krupařovi při dokumentování šamanských rituálů nevadilo.

Stanislav Krupař, fotoreportér | Foto: Anna Duchková | Zdroj: Český rozhlas

„Já jsem tam nejezdil za nějakým duchovním zážitkem. Šlo mi spíš o jakousi vizuální antropologii a o to, abych pochopil přemýšlení těch lidí. Tuvinci a jižní Sibiř je pro mě vlastně taková hraniční exotika, kde ještě lidi můžu pochopit a dohlédnout, jak uvažují a co si myslí o světě,“ říká fotograf.

„Když jsem na reportáži v Somálsku nebo v Burkině Faso, tak to už je pro mě tak čirá exotika, že už vlastně vůbec nevím, co se lidem honí v hlavě,“ vysvětluje.

Jak nicméně v podcastu připomíná Soukup, dělení na pravé a falešné šamany není aktuálně jediné. Další hranu vnesla do jejich společenství válka na Ukrajině.

Z Tuvy, stejně jako ze sousední Republiky Burjatsko, totiž pochází vysoké procento odvedenců do armády. A v přepočtu na obyvatele jich i velký počet ve válce umírá. Přesto řada tuvinských šamanů válku dál otevřeně podporuje, slouží rituály pro její úspěch a obřady za padlé vojáky.

Profízlovaná periferie

„Tuva je periferie periferií a je úplně profízlovaná,“ komentuje to Krupař. „Pokud tu chcete nějak existovat, nemůžete si dovolit proti režimu vystupovat. Takže si všichni, včetně šamanů, kteří chtějí dělat svoji profesi, v lepším případě můžou dovolit mlčet, ale mnohem víc je vyžadovaná aktivní angažovanost.“

Není to tedy tak, že by měl Kreml v Tuvincích neochvějnou podporu. Na druhou stranu, speciální vztah tu existuje, a to díky současnému ministru obrany Sergeji Šojguovi.

Ten pochází právě z Tuvy a je oním politickým přítelem, který Vladimiru Putinovi ukázal krásy Sibiře jakožto dovolenkové destinace. Tato blízkost, stejně jako Šojguovy pravomoci a takřka neomezené finanční prostředky, kterými jeho ministerstvo momentálně disponuje, mnoha Tuvincům stále imponují.

Jak Stanislav Krupař v podcastu Na Východ! přiznává, naposledy byl v Tuvě na podzim roku 2021, čtyři měsíce před ruskou invazí na Ukrajinu.

Kvůli svým syrovým fotografiím z války, jimiž dokumentuje zločiny ruské armády (v čele s krutými a obávanými vojáky z Tuvy), se teď musel smířit s tím, že vrcholky Altaje a ulice hlavního města Kyzyly hned tak zase neuvidí. Možná už nikdy.

„Je to pro mě strašně těžké. Ale na druhou stranu naříkat, když stovky tisíc lidí na Ukrajině přicházejí o život, je nevkusné. Pro mě osobně je tragédie to, že Tuvinci, které nemůžu nemít rád, protože jsem s nimi strávil hodně času, přijíždějí na Ukrajinu a páchají tam prostě šílené věci,“ uzavírá.

Co patří k jeho nejsilnějším zážitkům v Tuvě? Jak zvládá tamní siberii? A jak republiku Tuva proměňuje její momentálně nejznámější rodák, ministr Sergej Šojgu? Poslechněte si v 11. dílu podcastu Na Východ!