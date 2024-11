„Problém jsou lidé, ne zbraně.“ Zpřísní se v amerických státech pravidla pro držení zbraní?

Zpřísnit pravidla pro získání a držení zbraně nebo nechat americkým státům volnou ruku v tom, jaké podmínky vlastníkům stanoví? To je jedno z témat kampaně před úterními prezidentskými a kongresovými volbami ve Spojených státech. Současná viceprezidentka Kamala Harrisová chce zavést celostátní povinné prověřování nových majitelů zbraní. Exprezident Donald Trump slibuje, že na právu Američanů vlastnit zbraň nebude nic měnit. Seriál Washington 11:00 3. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Rušný Las Vegas Boulevard a křižovatka s napodobeninou sloupu z egyptského Luxoru. Tady je prostranství, na kterém se sluší smeknout. Tady 1. října 2017 zahynulo 60 lidí. Šikmo přes křižovatku je pětihvězdičkový hotel Mandalay Bay.

Tam si 64letý střelec pronajal ve 32 patře několik pokojů a odtamtud z 15 pušek začal střílet. Zabil 60 účastníků hudebního festivalu a dalších 400 jich zranil. Tašky a kufry s puškami a pistolemi mu do pokojů pomáhal vynést hotelový poslíček.

Vývojář softwaru pan Robin si vzpomíná, že to tehdy byla nejmasovější hromadná střelba v amerických dějinách. Byl student a v pondělí po víkendu měl ještě ve škole volno, když se to dozvěděl. Pamatuje si, že nějaký blázen střílel do davu lidí. Za několik dnů na to měl do Las Vegas jet. Tak ho to docela rozrušilo.

Více lidí zahyne v autech

Michael Klimesh žije v malé obci Spilville ve státě Iowa na Středozápadě. Má loveckou pušku a pistole schované v ložnici, obýváku i kuchyni. Je pro nedotknutelnost 2. dodatku americké ústavy, který, jak mnozí věří, garantuje právo na vlastnictví zbraně.

Myslí si, že samotné zbraně nejsou problém. Je to v lidech a jejich chování. Podle něj zahyne více lidí v autech než po zasažení střelnou zbraní. Vlastnictví zbraní také podle něj patří k americkému historickému dědictví.

V různých amerických státech platí různá pravidla pro koupi a držení zbraní. Někde je k pořízení zbraně potřeba jen mít u sebe řidičský průkaz. Jinde chtějí lékařské vysvědčení nebo dobrozdání šerifa o bezúhonnosti. Někde je povinný několikahodinový kurz zacházení se zbraní. Takový dobrovolně podstoupila Mimi McDolan, která pochází ze Slovenska a od roku 2013 žije v Texasu.

„V celodenním kurzu vás učí, pak je praktická část na střelnici, tam se střílí a vyhodnotí, zda jste prošli nebo ne,“ říká s tím, že celodenní kurz si udělala dobrovolně.

Bránit si svou svobodu

Že by se na velmi benevolentním přístupu k otázce zbraní nemělo nic měnit si myslí i farmář a majitel soukromého technického muzea nedaleko texaského San Antonia Roger Freeman. Amerika byla podle něj založená na svobodě. Tedy i povinnosti si sám svou svobodu bránit. Když se tohle zruší, padne i nezávislost země.

Uznává, že se staly hrozné tragédie. Ale lidé si podle něj budou ubližovat čímkoli jiným. Auty, kameny, noži, letadly. To se nedá zastavit. Děti se podle Rogera Freemana musejí v rodině naučit zodpovědnosti. Z toho, že zodpovědnost ve společnosti chybí, prý dnes všechny problémy pramení.

V dalším seriálu vás zavedeme do Pensylvánie, ve které se republikáni i demokrati snaží do poslední chvíle získat možná ony rozhodující hlasy voličů.