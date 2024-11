Přežití režimu je v Rusku důležitější než přežití země, respektive jejího obyvatelstva, popisuje Romancov

Odcházející americký prezident Joe Biden povolil Ukrajině podle infromací listu The New York Times použít rakety dlouhého doletu dodané Spojenými státy proti cílům na ruském území. Jaké důsledky to bude mít? „Teď z Ruska slyšíme výhrůžky, ale až utichnou boje na Ukrajině, přijde čas na pomstu,“ předpovídá v rozhovoru pro Český rozhlas Plus politický geograf Michael Romancov.

Osobnost Plus Moskva/Washington 21:29 18. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít