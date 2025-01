Pro Ukrajinu jsou zásadní bezpečnostní garance. Západ nesmí uznat ‚nové‘ hranice, říká expert

Ukrajina se brání ruské agresi téměř čtvrtým rokem, i nadále trvá izraelsko-palestinský konflikt, v Sýrii padl režim Bašára Asada a blíží se nástup staronového prezidenta USA – Donalda Trumpa. Jak se v roce 2025 bude vyvíjet dynamika světa? „Donald Trump bude chtít ukončit válku rychleji,“ komentuje pro Český rozhlas Dvojka současnou situaci Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost. Jak to vidí... Praha/Kyjev 17:14 3. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlastislav Bříza, bezpečnostní analytik (KMV FSV UK) | Foto: Matěj Skalický | Zdroj: Vinohradská 12

„Změnu dynamiky konfliktů čekám s nástupem nové administrativy v Bílém domě a nástupem Donalda Trumpa,“ říká analytik. „Lidé v jeho okolí ho charakterizují jako nevypočitatelného, to je jeho silná i slabá stránka.“

Trump jako prezident

„Když se podíváme na jeho předchozí prezidentské období, tak ve světě žádný velký konflikt nevznikl, nebyla žádná zásadní eskalace.

„Z hlediska výsledků prvního období, mezinárodní bezpečnosti a mezinárodní politiky není možné jeho vládu vnímat negativně,“ dodává Bříza.

Analytik dále upozorňuje na to, že je nutné zdůrazňovat pozitiva. „To, že nastoupí prezident Trump, je nevyhnutelné. Musíme s ním umět komunikovat. V jeho minulém prezidentském období jsme byli zděšení tím, co po Evropě chtěl, ale dnešní optikou nechtěl nic špatného.“

Podle Vlastislava Břízy si Donald Trump přál menší závislost Evropy na Spojených státech. „Dnes se ukazuje, že tato ‚facka‘ byla dobrá. V té době jsme si nedovedli představit, že za humny vznikne tak velký konflikt.“

35. měsíc války

Otázkou zůstává, co přinese nový rok pro Ukrajinu, která se v únoru 2025 bude bránit už čtvrtým rokem, a zda nastane nějaký zásadnější zlom, který by ukončil horkou fázi konfliktu.

„Ukrajina se brání již 10 let už od anexe Krymu,“ upozorňuje Bříza. „Už od té doby musí udržovat částečně válečnou ekonomiku.“

Donald Trump v předvolební kampani deklaroval, že válku na Ukrajině ukončí během 24 hodin. „Šlo jen o rétorické cvičení, které je nedílnou součástí kampaně,“ říká analytik.

„Pravdou je, že Trump bude chtít ukončit válku rychleji. K tomu bude moci použít prostředky vyjednávání s Ruskem i Ukrajinou.“

„Bude tlačit na Rusko, aby ukončilo boje, jinak dodá Ukrajině další zbraně v kvantitě a kvalitně, o které se nám ani nesní. Na Ukrajinu zatlačí tím, že pokud nepřijme nějaké ústupku, tak jí zbraně naopak přestane dodávat.“

Ukrajinský kompromis?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj začal připouštět, že by Ukrajina byla svolná s příměřím i bez získání zpět všech okupovaných území země.

„Tento kompromis je strašně citlivý a těžký,“ přemýšlí Bříza. „Ukrajinci sami si to musí zvolit, protože oni do války dávají to nejcennější – lidské životy.“

„Zásadní jsou bezpečnostní garance, bez nich jednoduše Ukrajina mír nemůže uzavřít. Rusko by totiž jinak přezbrojilo a následně by během několika let dostalo Ukrajinu celou. Tyto garance musí poskytnou západní země.“

„Za žádnou cenu by se navíc neměla vzdávat území, které by případným příměřím bylo ohrožené. To znamená to, že by dále měla deklarovat území jako ukrajinské a Západ by na to měl přistoupit. Nesmí dojít k mezinárodnímu uznání nových hranic,“ dodává na závěr analytik Bříza.

