Zelenskyj naznačil ochotu ukončit válku za členství v NATO. Okupované území by bylo z dohody vyňato

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek v rozhovoru pro televizi Sky News naznačil, že je ochotný ukončit válku na Ukrajině výměnou za členství své země v NATO, i kdyby Rusko ihned nevrátilo okupovaná území. Zelenskyj uvedl, že v zájmu ukončení „horké fáze války" by bylo nutné nabídnout členství v NATO neokupovaným částem země, pokud by samotná pozvánka do aliance zmiňovala mezinárodně uznávané hranice Ukrajiny. Kyjev/Londýn 21:37 29. listopadu 2024

Ukrajinský prezident podle Sky News navrhl, že by dohoda o příměří mohla být uzavřena, pokud by ukrajinské území, které země ovládá, bylo vzato „pod ochranný deštník NATO“. To by podle něj umožnilo později jednat o navrácení okupovaných území „diplomatickou cestou“.

V rozhovoru s hlavním zpravodajem Sky News Stuartem Ramsayem Zelenskyj reagoval na zprávy médií, podle nichž by jedním z plánů zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války mohlo být to, že Kyjev postoupí Rusku území, které Moskva zabrala, výměnou za vstup Ukrajiny do NATO.

Zdá se, že Zelenskyj souhlasí s tím, že okupované východní části země budou prozatím z takové dohody vyňaty, dodala televize Sky News. „Pokud chceme zastavit ‚horkou fázi války‘, musíme vzít pod deštník NATO území Ukrajiny, které máme pod kontrolou,“ řekl Zelenskyj. „Musíme to udělat rychle. A okupovaná území Ukrajiny může země získat zpět diplomatickou cestou,“ dodal.

Zelenskyj řekl, že je příměří nutné, aby „zaručilo, že se (ruský prezident Vladimir) Putin nevrátí“ a nezabere další části ukrajinského území. NATO by podle jeho slov mělo „okamžitě“ pokrýt tu část Ukrajiny, která zůstává pod kontrolou Kyjeva.

V prvním rozhovoru, který poskytl britským médiím od volebního vítězství Donalda Trumpa, Zelenskyj řekl: „Musíme s novým prezidentem spolupracovat,“ abychom měli „největšího zastánce“. „Chci spolupracovat přímo s ním, protože od lidí kolem něj se ozývají různé hlasy. A proto je třeba, abychom (nedovolili) nikomu z okolí, aby naši komunikaci zničil,“ dodal ukrajinský prezident.

Jde o první rozhovor, ve kterém Zelenskyj naznačil možnost dohody o příměří, která by zahrnovala ruskou kontrolu nad kteroukoli částí ukrajinského území. Během celého konfliktu ukrajinský prezident nikdy neřekl, že by Rusku postoupil jakékoli okupované území - včetně Krymu, který Rusko obsadilo v únoru 2014 a následující měsíc v rozporu s mezinárodním právem anektovalo.

Řekl, že takový krok ukrajinská ústava neumožňuje a že jediný způsob, jak by to bylo možné, je souhlas obyvatel těchto oblastí s odtržením.

Zatím nejdále zašel při rozhovoru pro Le Monde v červenci letošního roku, kdy navrhl, že by se okupovaná území mohla připojit k Rusku, pokud by si to odhlasovala ve svobodném a spravedlivém referendu. Uvedl však, že Kyjev by musel mít tato území nejprve zpět pod svou kontrolou, aby mohl takové hlasování uspořádat.

Pod ruskou kontrolou nyní zůstává přibližně pětina ukrajinského území.