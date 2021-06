Trest pro Mladiće platí. Tribunál v Haagu potvrdil bývalému veliteli bosenských Srbů doživotí

Mezinárodní soud v nizozemském Haagu potvrdil v odvolacím řízení s doživotní trest pro Ratka Mladiće. Bývalý vrchní velitel vojsk Republiky Srbské byl obžalován z válečných zločinů a genocidy spáchaných během války v Bosně. V roce 2017 ho za to trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii poslal na doživotní za mříže. Odvolání proti původnímu trestu podali jak Mladićovi obhájci, tak žalobci. Haag 16:31 8. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii potvrdil Mladićovi doživotní trest | Zdroj: Reuters

Ratko Mladić velel srbským jednotkám, které během války v Jugoslávii povraždily jen v enklávě Srebrenica v červenci 1995 přes 8000 muslimů, včetně 74 žen a 33 dětí mladších 15 let.

Vraždy, znásilňování i mučení. V Haagu začal soud s exšéfem milic kvůli masakru v súdánském Dárfúru Číst článek

Kromě genocidy je souzen i za teror proti civilnímu obyvatelstvu v Sarajevu, které jako velitel Vojska Republiky Srbské, tedy armády bosenských Srbů, obléhal od jara 1992 do zimy 1996. Ozbrojené jednotky zcela odřízly město od elektřiny, vody a plynu a granáty ostřelovaly čtvrtě s nesrbským obyvatelstvem i klíčové budovy, včetně kostelů, nemocnic či knihoven. Okolo Sarajeva pak byla rozmístěna děla a minomety. Během necelých čtyř let ve městě zahynulo asi 11 tisíc civilistů.

Mladić byl jako další podezřelí odsouzen v roce 1996, ovšem do roku 2000 se skrýval v Srbsku. Poté, co byl od moci odstraněn Slobodan Milošević, přešel Mladić do ilegality a s pomocí tamní armády se skrýval až do roku 2011, kdy byl zatčen a převezen do věznice Scheveningen u Haagu.

Během procesu dával Mladić jasně najevo pohrdání soudci - odvracel od nich tvář, ke galerii hostů, kde seděli příbuzní obětí, pak mířil výhrůžky smrtí a podříznutím. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii ho následně v roce 2017 odsoudil na doživotí. Proti verdiktu se Mladić odvolal.

Další tresty

Doživotní trest dostal i další z obžalovaných Radovan Karadžić. První prezident Republiky Srbské v Bosně, který etnické čistky inicioval, byl v roce 2016 odsouzen nejdříve na 40 let odnětí svobody, o čtyři roky však verdikt změnil odvolací soud. Karadžić přiznal za své zločiny v Bosně morální odpovědnost, trestní naopak odmítá. Dnes je mu 75 let.

Souzen byl i bývalý srbský prezident Milošević - ten ale zemřel v cele v roce 2006 na infarkt.