Problém, se kterým se potýkáme se týká spíše ekonomických migrantů, než uprchlíků, řekl řecký premiér

Řecká vláda připravuje novou legislativou, která má urychlit azylová řízení s migranty. Vyhoštění postihne i ty, kteří nespolupracují s úřady. Podle agentury DPA to v pátek v řeckém parlamentu řekl premiér Kyriakos Mitsotakis. Ten podle deníku Kathimerini také uvedl, že většina migrantů přicházejících nyní do Řecka, nejsou „uprchlíci", ale ekonomičtí migranti. Řecko se letos potýká s největší migrační vlnou od roku 2016. Athény 15:13 4. října 2019

„Uprchlíci jsou jedna věc a ekonomičtí migranti druhá. Statistická data ukazují, že problém, s nímž se nyní potýkáme, je spíše migrační než uprchlický,“ řekl v pátek Mitsotakis, který je v úřadu od letošního července.

Premiér dodal, že zatímco v době masové migrační vlny v roce 2015 tvořili až 75 procent běženců přicházejících do Řecka Syřané, nyní jejich počet v migrační vlně klesl asi na 20 procent. V současnosti tvoří podle Mitsotakise asi polovinu příchodů do Řecka z Turecka ekonomičtí migranti z Afghánistánu a Pákistánu.

Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dorazilo do Řecka z Turecka od letošního ledna 45 600 běženců, z toho 35 850 přes moře. Afghánci přitom tvořili asi 40 procent, Syřané 20 a Pákistánci ani ne jedno procento.

Přísnější azylový systém

Mitsotakis uvedl, že vláda chystá brzy parlamentu předložit zákon, který nastaví „přísnější a spravedlivější“ azylový systém, zlepší spolupráci státu s nevládními organizacemi a zpřísní kontroly na hranicích, mimo jiné nasazením více hlídek na pozemní hranici s Tureckem.

Mitsotakis v pátek také řekl, že nespolupráce migrantů s úřady „bude mít následky“. Podle něj to bude platit pro ty, kteří se nedostaví na pohovor v azylovém řízení, ale i pro ty z migrantů, kteří odmítnout přemístění z jednoho tábora do druhého. Řecká vláda se snaží zejména přesunout na pevninu migranty z ostrovů v Egejském moři, které se dlouhodobě potýkají s přeplněnými uprchlickými zařízeními.

Na pěti ostrovech tam žije v uprchlických centrech přes 28.000 běženců, z toho asi 13.500 na ostrově Lesbos v táboře Moria a jeho přilehlém okolí. Zařízení přitom bylo postaveno jen pro 3000 lidí.

Vstupní brána běženců

O přílivu migrantů z Turecka do Řecka, které se letos stalo opět hlavní vstupní branou běženců přes Středomoří do Evropy, jednali od čtvrtka v Ankaře s tureckou vládou komisař Evropské unie pro migraci Dimitris Avramopulos a ministři vnitra Francie a Německa Christophe Castaner a Horst Seehofer. Nyní mají o stejném problému diskutovat v Aténách.

V Sýrii trvá už osm let občanská válka a sousední Turecko přijalo kvůli ní na 3,6 milionu Syřanů. Od roku 2016 pomohlo zastavit jejich příliv do Evropy na základě dohody s Evropskou unií, která za to poslala Turecku několik miliard eur. Nyní se Ankara snaží od Evropské unie získat další pomoc.