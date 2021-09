Sněmovnou reprezentantů těsně prošel rozpočtový balíček. Republikánům vadí konec podpory pro Izrael

Americká Sněmovna reprezentantů v noci na středu schválila těsnou většinou balíček rozpočtových opatření. Ten obsahuje například pozastavení limitu výše federálního dluhu do roku 2022 nebo opatření na podporu lidí, které zasáhly přírodní katastrofy, a uprchlíků, uvedla agentura AP. Velkou kritiku vzbudilo stažení z balíčku opatření, které zaručovalo financování izraelskému protiraketovému systému Železná kopule (Iron Dome). Washington 6:23 22. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká Sněmovna reprezentantů ve středu schválila těsnou většinou balíček rozpočtových opatření (ilustrační foto) | Foto: Tereza Matoušová

Pro balíček hlasovalo 220 členů Sněmovny reprezentantů, proti bylo 211 zákonodárců. Hlasování bylo striktně podle stranické příslušnosti.

Podle agentury AP budou mít demokraté obtíže se schválením opatření v Senátu, kde přesnou polovinu mandátů drží Republikánská strana, jejíž představitelé jsou většinou proti balíčku.

Republikáni jsou kritičtí především k pozastavení pravidel, jež omezují federální zadlužení. Podle některých z nich se jedná o „bianko šek“ pro vládu prezidenta Joea Bidena. Republikánští senátoři mohou vládě znepříjemnit život obstrukcemi.

Administrativa totiž potřebuje, aby rozpočtový balíček byl schválen do 1. října, kdy v USA začíná nový fiskální rok. „Je to zahrávání si s ohněm,“ uvedl o možnosti, že by se nepodařilo schválit zákony včas, předseda demokratických senátorů Chuck Schumer.

Velkou debatu také vyvolalo rozhodnutí stáhnout z rozpočtového balíčku opatření, které mělo poskytnout jednu miliardu dolarů (22 miliard korun) Izraeli na jeho protiraketový systém Železná kopule.

Šéf republikánských zákonodárců ve Sněmovně reprezentantů Kevin McCarthy uvedl, že demokraté „kapitulovali před antisemitskými náladami svých radikálních poslanců“.

Vůdce demokratické většiny ve sněmovně Steny Hoyer slíbil, že do konce týdne podá nový návrh zákona, který bude s prostředky na izraelský systém počítat. Zákon by podle něj měl být projednán ve zrychleném řízení.

Protiraketový systém Iron Dome (železná kopule) | Foto: Jack Guez | Zdroj: Reuters