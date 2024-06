Seznam zakázaných médií vytvořil Kreml náhodně. Cílí na ty, kteří by na ně namátkou klikli, říká expert

Rusko oznámilo, že v rámci odvetných opatření vytvořilo seznam zakázaných médií, kde se nachází více než 80 subjektů z celé Evropy. Z těch českých to jsou Česká televize a server Seznam Zprávy. „Dovolím si tvrdit, že jde o náhodný výběr evropských médií a kritéria moc nejsou. Nakonec budou zakazovat všechno,“ říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz historik a rusista z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Karel Svoboda. Rozhovor Praha 15:30 26. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na ruském mediálním blacklistu se objevila Česká televize a Seznam Zprávy (ilustrační foto) | Foto: Alexander Demianchuk | Zdroj: Reuters

Rusko vydalo seznam zapovězených evropských médií jako reakci na to, že Evropská unie zakázala určité ruské mediální platformy jako RIA Novosti a další. Proč je EU zakázala?

Jsou to naprosto otevřeně propagandistická média, která se ani nesnaží aspirovat na to, že by psala vůči Rusku kriticky.

Jsou to taková média nemédia. A Rusové je vydávají za zcela normální novináře a tím říkají: „Naše média jsou umlčovaná, tak my můžeme umlčet ta západní.“

A na základě jakých kritérií Rusové rozhodovali, jaká média zakážou? Proč se na seznamu například ocitl slovenský Denník N, ale ne český Deník N, a čím z těch českých Moskvě vadily právě Česká televize se serverem Seznam Zprávy?

Mám obavy, že to má kritéria taková, že si něco vyberou a moc to neřeší. Rusko bude stejně plus minus postupně zakazovat všechno. Tady zase tak nejde o to, že by jim ta média nějak ubližovala, nebo neubližovala, ale spíše o záminku, aby mohli nakonec zakázat všechno.

Vidíme, že už zakázali i kritická ruská média. Prakticky tam neexistuje žádný disentní hlas, který je hned umlčen a dostane žalobu za diskreditaci ruské armády. Kritéria bych nepřeceňoval, protože si dovolím tvrdit, že je to náhodný výběr, jak jim to zrovna přišlo pod ruku.

A doteď tam mohla tato média fungovat? Měli k nim lidé na internetu přístup?

Přístup k nim měli, ale média se musela výrazně cenzurovat tak, aby nemluvila o válce a ruských zločinech, jinak by ihned schytala právě onu žalobu za diskreditaci ruské armády. Média tam fungovala, ale velmi omezeně. Přesto to byl aspoň lehký závan reality v té jinak ruské alternativní realitě. Ale k některým evropským webům byl přístup blokován už teď.

politolog Karel Svoboda | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Nechtějí, aby na ně mohli lidé narazit

Co zbývá Rusům, kteří chtějí v Rusku sledovat nějaká kritická média, pokud se přístup k nim bude ještě zpřísňovat?

Kritické informace mohou sledovat skrz Telegram a VPN, k tomu se samozřejmě dostanou. Ale Rusku nejde ani tak o lidi, kteří ty informace chtějí hledat a konzumovat i něco jiného než ruskou propagandu. Tam jde o to, aby se k tomu nedostali lidé, jež na to náhodně kliknou.

Je to cílené na ty, kteří nevědí, že ruská propaganda jede úplně mimo realitu. Ne na ty, kteří a priori nevěří ruské propagandě, ale spíše na lidi, kteří si řeknou: „Tak se ještě podívám, co o tom píšou někde jinde, a zkusí najít jiný pohled.“

Vždycky bude nějakých deset procent lidí, kteří nebudou věřit tomu, co stát říká. U nás se taková skupina profiluje v různých protiproudech, kde se dočtou, že nám vládnou ještěři a pizzerie a další nesmysly.

Ale v Rusku to můžou být úplně normální lidi, kterým se jenom nezdá, že když ta ruská armáda má být taková skvělá a Putin neomylný, tak jak to, že z té třídenní operace je válka přes dva roky. Je to mířené na ty, kteří ani nekonzumují televize, ani nejedou v patriotických webových stránkách, ale míří jinam.

Rusko ale často vypíná různá média, toto není taková výjimka. Nevím, jestli byla blokována už dříve, ale určitě budou blokována do budoucna.

Pokud tedy k blokování docházelo už dříve, tak tento poslední zákaz pro Evropu není převratný?

Nemyslím, že je to převratné. Samozřejmě to má vliv na Rusko jako takové. Je to další utahování šroubů a další snaha totálně zamezit jiné informaci, než kterou předkládá stát ve své propagandě.