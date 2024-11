‚Scholz získává čas, aby dostal křesťanské demokraty do úzkých‘. Šéf opozice chce volby co nejdříve

Plán kancléře Olafa Scholze uspořádat předčasné volby až v březnu příštího roku je nezodpovědný, měly by se konat co nejdříve. Na tiskové konferenci to prohlásil Friedrich Merz, předseda opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU). Podle něj chce kancléř využít příští měsíce k tomu, aby dostal konzervativní opozici v parlamentu do úzkých a využil to pak v předvolební kampani. Berlín 10:42 8. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Friedrich Merz (archivní foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

K urychlenému konání předčasných voleb vyzývají i další zástupci opozice a podle průzkumů veřejného mínění si je přeje i většina Němců.

„Potřebujeme rychle akceschopnou vládu,“ prohlásil Merz, který je kandidátem opoziční CDU/CSU na kancléře.

Unie sesterských konzervativních stran by podle aktuálního průzkumu získala 34 procent hlasů a volby by vyhrála. Sociální demokracie (SPD) kancléře Scholze by skončila až třetí za Alternativou pro Německo (AfD), označovanou za pravicově populistickou až krajně pravicovou stranu.

Německá vládní koalice SPD, zelených a svobodných demokratů (FDP), která vedla zemi od prosince 2021, se rozpadla ve středu. Zkrachovala koaliční jednání, která měla překonat hluboké rozpory v otázkách hospodářské a finanční politiky. Ve čtvrtek prezident na žádost kancléře odvolal z vlády tři ministry z FDP, a Německu tak nyní vládne menšinová koalice SPD a zelených.

Scholz chce o vyslovení důvěry požádat Spolkový sněm až v polovině ledna. Předpokládá se, že ji nedostane, což otevře cestu k předčasným volbám, zřejmě na konci března. Opozice tento postup ostře kritizuje a vyzývá k co nejrychlejšímu uspořádání voleb.

Podle Merze chce Scholz nadcházejících několik měsíců využít k tomu, aby CDU/CSU dostal v parlamentu do úzkých a mohl to pak využít v předvolební kampani. Scholz už ve středu prohlásil, že hodlá do Vánoc parlamentu předložit ke schválení opatření, která podle něj nesnesou odkladu. Jeho menšinová vláda ale nemá ve Spolkovém sněmu nyní dost hlasů na to, aby zákony schválila, a bude tak žádat o podporu i CDU/CSU.

Před Merzem je tak podle německých médií dilema, zda spolupracovat s vládou na projektech, které jsou důležité i pro něj, jako je podpora Ukrajiny, nebo plně přepnout do předvolebního módu.

Ostrá debata se čeká příští středu, kdy se chystá Scholz vystoupit ve Spolkovém sněmu s vládním prohlášením. Merz v pátek vyzval, aby kancléř požádal už tehdy o důvěru, a ne až 15. ledna, jak nyní plánuje.