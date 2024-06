Šéf OSN zařadil Izrael na seznam zemí, které páchají násilí na dětech. Tel Aviv mluví o podpoře Hamásu

Generální tajemník OSN António Guterres zařadil Izrael na černý seznam zemí a organizací, které se dopouští násilí na dětech během válečných konfliktů. Informoval o tom server The Times of Israel, podle něhož je na tomto seznamu už také například Rusko či organizace Islámský stát. Podle The Times of Israel je na onom černém seznamu i hnutí Hamás.

