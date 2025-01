Fico chce pouze levný plyn, hájí cestu do Moskvy Dostál. ‚Poškozuje Slovensko,‘ nesouhlasí Kolář

Za svou předvánoční schůzku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem sklidil Robert Fico mezinárodní kritiku. „Jde mu jen o výhodný plyn pro Slovensko,“ hájí počínání slovenského premiéra europoslanec Ondřej Dostál ze Stačilo!. „Nesmíme se divit Ukrajincům, že nechtějí jednat s Rusy,“ namítá europoslanec Ondřej Kolář z TOP 09 v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu plus. Praha 13:17 19. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Fico a Vladimir Putin | Foto: Gavriil Grigorov/Sputnik | Zdroj: Reuters

Kdokoliv z evropských politiků zahájí cestu vlastního přístupu k Rusku, tak tím jednotný přístup narušuje, a to nám rozhodně neprospěje jako celku, řekl prezident Petr Pavel. A já se ptám nejprve Ondřeje Dostála: Poškozuje Robert Fico svými cestami za ruským diktátorem nějak zásadně jednotný postoj EU vůči podpoře Ukrajiny?

Dostál: Domnívám se, že nikoliv. Naopak, pan premiér Fico dělá to, co musí. Ekonomika středoevropských státu je závislá na levných energiích a bez toho nám hrozí úpadek. Jak panu Ficovi, tak Slovensku hrozí ztráta desítek miliard korun z rozhodnutí o zastavení toho plynu, což pan Fico nemůže strpět.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Má Fico blíž Moskvu či Brusel? Debatují europoslanec Ondřej Dostál ze Stačilo! a europoslanec Ondřej Dostál z TOP 09

Role Evropské unie by v tomto složitém světě měla být ta, že bude hájit prosperitu členských států, a proto je krok pana Fica spíše přínosem pro Evropu než hrozbou.

Jak to vidí Ondřej Kolář? Robert Fico tvrdí, že jel do Ruska jednat o plynu pro svou zemi. Jak tento argument i to, co zaznělo od Ondřeje Dostála, vnímáte?

Kolář: Myslím si, že Robert Fico svými kroky nejenže poškozuje a naviklává jednotu západních spojenců, ale také poškozuje Slovensko.

Není pravda, že by nevěděl o rozhodnutí Ukrajiny zastavit tranzit ruského plynu přes svoje území. Je to rozhodnutí, o kterém se mluvilo minimálně dva roky a Robert Fico se na něj nepřipravil a nepřipravil na to Slovensko.

Naopak připravil Slovensko o peníze, které samo inkasovalo z tranzitu plynu. Slovenská ekonomika není v úplně nejlepší kondici. To, že se dostává do mezinárodní izolace, kdy se mu podle mého musí nahlas smát i Rusové, tak to pro něj není nic dobrého. Takže svými kroky Robert Fico poškozuje hlavně Slovenskou republiku.

Pane Dostále, pokud rozumíte argumentu, že Robert Fico jel vyjednávat dodávky plynu do Moskvy, nebylo by logičtější přijmout nabídku ukrajinského prezidenta, aby o těch dodávkách, které plynou přes Ukrajinu, přijel jednat do Kyjeva? To totiž Robert Fico odmítl. A nebylo by logičtější přijmout třeba nabídku Česka, že by mohlo zprostředkovat dodávky plynu na Slovensko a další nabídky? Zkrátka nebyl tento postup konstruktivnější v rámci Evropské unie?

Dostál: Není celkem podstatné, kde se to jednání odehraje.

6:11 Ficovi jde ve sporu s Kyjevem o to, aby Slovákům plyn nezdražil. Je to jeho PR, popisuje novinář Číst článek

Skutečně není podstatné, jestli se odehrává v Moskvě s diktátorem, který napadl Ukrajinu, nebo jestli se odehrává v Bruselu nebo Praze?

Dostál: Podstatné je, aby zmizela zátka na dodávkách levného plynu, kterou představuje nyní pan Zelenskyj. Rusové jsou připraveni plyn dodávat, jsou připraveni ho dodávat konec konců přes Turecko, což Ukrajinu a Slovensko připraví o miliardy na tranzitních poplatcích.

Připomeňme třeba, že i nyní velmi úspěšná AfD chce obnovit dopravu přes Nord Stream, který byl zničen, a tím Německo přišlo o velký zdroj plynu. Čili si myslím, že je na místě, aby se takové jednání odehrálo. A jestli se odehraje v Bratislavě, v Kyjevě, v Praze nebo kdekoliv jinde, není podstatné.

Ještě připomenu jednu věc: za několik dnů nastoupí do úřadu amerického prezidenta Donald Trump a ten bude třeba jistě jednat s Rusy. A v rámci toho jednání by mělo pozicí Evropské unie být, aby výsledkem bylo obnovení dodávek levného plynu. To nám totiž vládní kolegové neříkají. Pokud budeme ten plyn dodávat odjinud, tak bude podstatně dražší.

Pane Koláři, jak to vnímáte právě ve vztahu k cenám plynu? Pokud Robert Fico tvrdí, že zkrátka chce pro svoji zemi dojednat dodávky co nejlépe, tak nemá právo řešit to po vlastní ose?

Kolář: Robert Fico má právo si dělat, co chce, je to svobodný člověk a zatím ještě ve svobodných volbách zvolený premiér Slovenska. Tak ať si opravdu dělá, co chce.

Fico vyzval Zelenského k jednání o tranzitu plynu. ‚OK. Přijeďte v pátek do Kyjeva,‘ zněla reakce Číst článek

Jestli jsou Slováci spokojení s tím, že je Robert Fico poškozuje, tak budiž. Ale strašně se mi líbí naivita pana kolegy Dostála, který si myslí, že americký prezident bude tlačit na Evropskou unii, aby nakupovala levný ruský plyn. To je prosím pěkně blbost.

Samotné Spojené státy Evropské unii prodávají zkapalněný plyn, tak nevím, proč by se o tuto příležitost připravovaly. A znovu bych chtěl vyvrátit lež, že ke stopnutí plynu došlo z rozhodnutí prezidenta Zelenského.

Ukrajina a Rusko měly podepsanou bilaterální smlouvu, jejíž platnost vypršela. Nebylo to z rozhodnutí pana Zelenského. Ta smlouva měla nějaké časové omezení, její platnost skončila a je logické, že ji Ukrajina neprodloužila. To je všechno, ne nějaká škodolibost prezidenta Zelenského. Nemůžeme se divit, že Ukrajinci nechtějí s Rusy podepisovat smlouvy.

Poslechněte si celé Pro a proti, audio je v úvodu článku. Moderuje Karolína Koubová.