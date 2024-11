Šojgu jel do Kábulu posílit vztah s Tálibánem. Slíbil, že ho Rusko odstraní ze seznamu teroristů

Tajemník ruské bezpečnostní rady Sergej Šojgu se v pondělí setkal s představiteli tálibánské vlády v afghánském hlavním městě Kábul a zopakoval slib Moskvy odstranit islamistické hnutí ze svého seznamu teroristů. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na prohlášení Tálibánu. Moskva naposledy slibovala učinit tento krok na začátku října. Kábul 23:30 25. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovensko oslava 70. výročí SNP, Sergej Šojgu | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Návštěvy zahraničních vysoce postavených politiků jsou v Afghánistánu vzácné, protože žádná země na světě zatím neuznala vládu Tálibánu. Radikální islamistické hnutí se znovu dostalo k moci v srpnu 2021.

Šojgu jednal v Kábulu podle tálibánského ministerstva hospodářství o posílení vzájemných diplomatických vztahů a ekonomické a obchodní spolupráci, stejně jako o navýšení ruských investic do země. Za tímto účelem plánuje Moskva odstranit „jméno Islámský emirát Afghánistán z ruské černé listiny“, uvedlo dále ministerstvo.

V březnu minulého roku zahynulo 145 lidí při útoku na koncertní síň na okraji Moskvy, ke kterému se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Regionální odnož IS působí také v Afghánistánu. Tálibán považuje IS za svého hlavního rivala.

Po tomto březnovém útoku Moskva poprvé uvedla, že chce Tálibán odstranit ze svého seznamu teroristů. V červenci hnutí ruský zmocněnec pro Afghánistán Dmitrij Jirnov označil za spojence v boji proti terorismu.

Rusko má s Afghánistánem komplikovanou historii. V roce 1979 tehdejší Sovětský svaz podnikl do země invazi, jejímž cílem bylo udržet v zemi nastolený spřátelený režim. V boji s mudžáhidy SSSR nicméně utrpěl těžké ztráty a po téměř deseti letech se vojska vyslaná Moskvou stáhla.