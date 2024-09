Společnost, jež dodávala pagery Hizballáhu, byla prý nastrčená Izraelem. Ten vinu nepotvrdil, ani nepopřel

Když světová média začala tento týden pátrat po původu pagerů, které explodovaly v rukách členů libanonského militantního hnutí Hizballáh, dospěla ke společnosti jménem BAC Consulting se sídlem v Budapešti. Podle nových zjištění listu The New York Times byla tato firma od začátku nastrčená Izraelem s cílem dodat Hizballáhu zařízení s výbušninou. Pagery do Libanonu začaly proudit před dvěma lety.

Bejrút/Tel Aviv 11:26 19. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít