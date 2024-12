Situace v Sýrii se může velmi rychle zvrtnout ve válku, jasné není vůbec nic, upozorňuje politolog

V Sýrii skončil víc než padesátiletý režim dynastie Asadů. Svrhli ho povstalci, kterým se od minulého týdne podařilo získat velká města Aleppo, Hamá, Homs a nakonec i Damašek. Teď slibují, že vytvoří svobodný stát pro všechny Syřany. „Bude hodně záležet na tom, jestli se země prakticky okamžitě rozpadne, což je podle mě velice pravděpodobné, anebo jestli dojde k tranzici vlády,“ říká politolog Josef Kraus z Masarykovy univerzity pro Radiožurnál. Rozhovor Praha 13:15 8. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odvody vojáků syrského režimu v Homsu | Foto: Bilal Alhammoud | Zdroj: EPA / Profimedia

Podle dostupných informací se Bašár Asad odebral na Rusy kontrolovanou vojenskou základnu Hmímím a odletěl ze země neznámo kam. Kde by mohl být?

To v tuto chvíli není úplně jasné. Jako možnost exilu se nabízí celá řada zemí, které jsou s Asadovým režimem dlouhodobě zadobře, ať už je to samotná Ruská federace ,nebo to může být Írán, nebo nějaká země Blízkého a středního východu, například v oblasti Perského zálivu.

Bezesporu to bude také předmětem nějakého diplomatického vyjednávání o tom, co se vlastně se Sýrií stane. Budoucnost již v tuto chvíli bývalého diktátora na tom totiž bude samozřejmě také záviset.

Asad se udržel u moci skoro čtvrt století. Čím to, že právě teď a po pouhé desetidenní ofenzivě padl?

Bude to kombinace faktorů. Zcela zjevně se syrská armáda nebyla vůbec schopná poskládat a postavit po syrské občanské válce, kterou, jak se zdálo, Asad prakticky vyhrál. Nyní se ta armáda v podstatě velice rychle rozložila zevnitř.

Je to hodně dáno také tím, že dva hlavní podporovatelé syrského režimu, Írán a Ruská federace, nyní úplně ztratili pozornost nad tím, co se v Sýrii děje, a zaměřují se na něco úplně jiného. Írán je doslova zakopán v jižním Libanonu podporou Hizballáhu, nemá energii a nemá síly na to řešit něco jiného.

A Ruská federace už téměř tři roky válčí na východě Ukrajiny. Veškeré síly a veškerou energii věnuje do tohoto konfliktu a je vidět, že už nemá síly na to udržovat při životě Bašára Asada.

Proto je toto načasování z hlediska opozičních sil opravdu výborné, protože syrská armáda je v rozkladu a zároveň dva nejdůležitější podporovatele syrského režimu jsou zaměstnáni svými vlastními problémy někde jinde.

‚Ohromný chaos‘

To povstání zahájilo islamistické hnutí Haját Tahrír aš-Šám. Záhy se v různých částech země přidala další protirežimní uskupení. Jaké jsou mezi povstaleckými skupinami vztahy? Hrozí něco jako boj o moc?

Dovedu si představit, že se velice rychle současná situace zvrtne ve válku nebo boj všech proti všem, protože ať už Haját Tahrír aš-Šám nebo jiná uskupení jsou jakýmsi slepencem nejrůznějších rebelských skupin, které mají společné pouze jediné, a to je svržení režimu Bašára Asada.

Ale kdo potom převezme reálně moc a jakým způsobem bude nebo nebude spravovat stát, to v tuto chvíli není jasné. Je třeba si říct, že v Sýrii panuje ohromný chaos. Asadovské vládní struktury ještě stále úplně nerezignovaly. Vše se může ještě odehrát úplně jinak.

Pak je tady velice důležitý element Turecka, který je hlavním podporovatelem opozičních rebelujících skupin. Turci si budou určitě také klást podmínky na to, co se se Sýrií do budoucna stane. A dost možná to bude předmětem vyjednávání mezi Ankarou na straně jedné a Teheránem, případně Moskvou, na straně druhé. Protože i tyto zahraniční síly budou chtít mít přehled o tom, co se se Sýrií stane.

Co přinesou následující hodiny? Už jsme mluvili o tom, že na straně prezidenta Asada bojovalo víc skupin. Byly tam i íránské milice Hašd Šaabí, známe jako Lidové mobilizační síly, podporované Íránem. Také jste mluvil o tom, jak situaci může vnímat právě Teherán. Tak co čekáte?

V tuto chvíli není jasné vůbec nic. Může se stát, že proíránské milice v zemi zůstanou nebo také dojde k jejich evakuaci. To není v tuto chvíli jasné. Ani co se stane s ruskými silami, které na syrském území poměrně dlouhodobě operují, a to ve velkém rozsahu, ať už námořní, nebo letecké.

Ostatně Spojené státy mají v zemi také dislokován svůj vlastní vojenský personál. V tuto chvíli bude hodně záležet na tom, jestli se země prakticky okamžitě rozpadne nebo propadne do chaosu, což je podle mě velice pravděpodobné, anebo jestli dojde k tranzici vlády.

Teď ale není vůbec jasné, kdo by se té vlády měl ujmout. Myslím si tak, že v řádu hodin se nestane téměř nic. Chaos bude pokračovat a uvidíme spíše v řádech týdnů, jestli dojde k selekci toho, kdo bude nové vedení té země a jak se postaví k cizím ozbrojeným silám na vlastním území, ať už těch státních, anebo nestátních ozbrojených aktérů.

Ještě k tomu Rusku - bývalý ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba napsal, že Putin hodil Asada pod autobus, aby mohl prodloužit válku na Ukrajině.

Dovedu si představit, že i to bude předmětem vyjednávání mezi Turky a Rusy. Přeci jenom i Turecko je při válce na Ukrajině důležitý aktér. Ukrajinské síly intenzivně podporuje od samého začátku, ale zároveň vytváří jakéhosi mediátora a domlouvá se s Rusy.

Jestli Rusko hodilo Asada přes palubu, aby Turci potom nedělali problémy Rusům na ukrajinské frontě, dovedu si představit, že i něco takového tady vzniká. To už se dostáváme do úrovně, kdy je problém odlišit, co je skutečnost, co je pravda a co jsou pouze konspirační teorie. Toto zvládneme identifikovat až s časovým odstupem.