Západ USA zasáhla po 84 letech tropická bouře. Způsobila povodně i v pouštní oblasti Údolí smrti

Na jih Kalifornie udeřila bouře Hilary, jde o první tropický systém v tomto západoamerickém státě za posledních 84 let. Poté, co se o víkendu silou hurikánu prvního stupně přehnala přes mexický stát Baja California, nyní živel putuje severně do Nevady, kde během pondělí zeslábne na tropickou depresi, ukazuje projekce amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru.

Los Angeles 10:43 21. srpna 2023