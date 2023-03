Propagandu a ruskou hudbu. Děti odvezené do Ruska k ‚převýchově‘ prochází i vojenským výcvikem

Rusko vybudovalo propracovaný systém institucí na převýchovu tisíců ukrajinských dětí. Ty sebralo rodičům nebo je nezákonně odvezlo ze sirotčinců. Čím déle v Rusku jsou, tím obtížnější je jejich návrat domů, píše server Nový hlas Ukrajiny. Moskva 14:22 5. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle ukrajinského portálu Děti války bylo do Ruska deportováno přes 14 tisíc dětí (ilustrační foto) | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Díky nadaci Zachraň Ukrajinu se k rodičům vrátilo 44 dětí a ukrajinské ministerstvo pro reintegraci dočasně okupovaných územích připravuje návrat dalších šestnácti. Tisíce dětí však v ruských institucích zůstávají. Nadace spolupracuje s ukrajinským státním zastupitelstvím a shromažďuje svědectví pro soudní proces v Haagu, píše Nový hlas Ukrajiny.

Poslechněte si přehled nejzajímavějších reportáží světových médií, připravila ho Gita Zbavitelová

Zpráva Americké laboratoře humanitárních studií Školy veřejného zdravotnictví při Yaleově univerzitě eviduje nejméně 6 tisíc ukrajinských dětí unesených do Ruska.

Její autoři vypátrali na okupovaném Krymu a v Rusku přes 40 institucí, ve kterých jsou zadržovány děti ve věku od čtyř měsíců do sedmnácti let. A to je jen část rozsáhlé sítě zařízení, jejichž cílem je „politická převýchova“.

Američtí vědci lokalizovali tábory na převýchovu na Krymu, ruském černomořském pobřeží, u Moskvy, Kazaně a Jekatěrinburgu, ale i na Sibiři a Dálném východě. Některé ukrajinské děti tak mají blíž do Japonska než do své vlasti.



Američtí badatelé se o prvních únosech dozvěděli už loni v březnu, ale dostatek údajů k výzkumu měli až na podzim. Porovnávali výroky ruských politiků a svědectví ukrajinských rodičů na sociálních sítích, studovali satelitní snímky a na základě získaných informací hledali instituce, ve kterých ukrajinské děti jsou.

Děti, které se nevrátily

Mezi unesenými jsou sirotci, které Rusové odvlekli z dětských domovů, jiné děti zase v Rusku za sirotky prohlásili. Rodiče některé z nich poslali „na zotavenou“ pod nátlakem, jiní dokonce dobrovolně, protože doufali, že jejich potomek bude v bezpečí a nebude trpět hladem.

Rusové většinou slíbili, že děti z takových pobytů za určitou dobu vrátí, ale pak to neudělali. V táborech Artěk na okupovaném Krymu a Medvěžonok v Krasnodarském kraji byl návrat dětí nejprve odložen na konec loňského léta, a potom na neurčito, vypověděli rodiče. Nevrátily se ani děti z dalších táborů.

Rodiče také někdy ztratí s dětmi spojení. Některé si s sebou do tábora nesměly vzít mobil a další zase nedostali kontakt na spolehlivé vychovatele. Děti se někdy stěhují z jednoho tábora do jiného bez vědomí rodičů, kterým také nikdo nesdělí, že je dítě nemocné nebo v nemocnici.

Američtí vědci mají za to, že oddělování dětí od rodičů na neurčito představuje porušení Úmluvy o právech dítěte, i když třeba rodiče s jejich dočasným přemístěním zpočátku souhlasili. Zdokumentované činy ruských představitelů, jako uspíšení adopce ukrajinských dětí nebo ustanovení poručnictví, lze považovat za potenciální válečné zločiny a někdy i zločiny proti lidskosti.

Integrovat a rusifikovat

V převýchovných institucích se prý děti musí účastnit takzvaných „integračních programů“. Jsou jim vštěpovány názory Kremlu na národní kulturu, dějiny a společnost; procházejí zkrátka jakousi „de-ukrajinizací“ a „rusifikací“. Jsou neustále vězněny v uzavřených prostorách, nesmějí chodit do města, musí poslouchat ruskou propagandu a ruskou hudbu, popisuje Nový Hlas Ukrajiny.

„Po zhruba třech až čtyřech měsících v těchto podmínkách zapomenou, že jsou Ukrajinci a začnou všechno nenávidět,“ upozorňuje Myroslava Charčenková, právnička nadace Zachraň Ukrajinu. Dodává, že čím déle děti v táborech jsou, tím je těžší s nimi pak pracovat, a proto se je nadace snaží dostat z Ruska co nejrychleji.

Rusové volí nejrůznější metody takzvané převýchovy. Vyučují děti podle ruských školních osnov, pořádají výlety k vlasteneckým památníkům v Rusku nebo je vodí na přednášky ruských válečných veteránů a historiků.

Některé děti procházejí i vojenským výcvikem, zejména v táborech v Čečensku a na Krymu, píše Nový hlas Ukrajiny. Zhruba padesát dětí například muselo do tábora v Sevastopolu, kterému se říká Škola budoucích velitelů. Tam se učily zacházet se zbraněmi a dalším vojenským vybavením nebo řídit nákladní automobil.



Vědci z Yaleovy univerzity dál prověřují ruské instituce a nacházejí stále další odvlečené ukrajinské děti. Říkají, že jich pořád přibývá. Podle nejnovějších údajů Národního informačního úřadu bylo už z Ukrajiny uneseno přes 16 tisíc dětí, ale vrátilo se jich jen 307.

Advokátka Charčenková připouští, že vracení dětí rodičům je stále obtížnější. Nadace Zachraň Ukrajinu zpočátku organizovala cesty matek do ruských táborů přes Bělorusko, ale pak jednou ruští pohraničníci odmítli pustit skupinu ukrajinských dětí přes hranice. Teď musí nadace vymýšlet komplikovanější trasy přes země Evropské unie, uzavírá Nový hlas Ukrajiny.

Poslechněte si všechny reportáže v pořadu Svět ve 20 minutách, audio je nahoře v článku.