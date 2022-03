Děti si hrají vedle krytů. V západoukrajinském Lvově běžný život pokračuje ve stínu války

Významné budovy v západoukrajinském Lvově jsou opevněné pytli s pískem a hlídají je vojáci. V parcích jsou taky připravené protiletecké kryty. Mnozí obyvatelé přitom kolem těchto míst spěchají každý den do práce - tak jako před válkou. A nepřemýšlejí nad tím, že by z města odešli. Lvov 16:01 13. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Část města je připravena na boj | Foto: Patrik Salát | Zdroj: Český rozhlas

V noci se Lvovem rozléhaly sirény upozorňující na možný nálet. Teď na ulici zní píseň starého harmonikáře. I takovéto kontrasty v současnosti západoukrajinské město nabízí.

Poslechněte si celou reportáž ze Lvova

Kolem muzikanta prochází paní Helena, která zrovna míří do práce na úřad. Na to, že by všeho nechala a ze Lvova odešla, nemá ani pomyšlení. „Ve městě chci zůstat až do konce,“ říká. Pak se loučí a spěchá na tramvaj.

V ulicích Lvova je přes den plno lidí a nechybí ani pouliční prodejci. Třeba Stefa tu prodává květiny. „Sedím tu na dřevěné stoličce. Mám malou penzi a nevyžiju z ní,“ povídá. Válka jí prý nahání obavy, i když zde je zrovna podle ní klid.

Protiletadlový kryt v městském parku | Foto: Patrik Salát | Zdroj: Český rozhlas

Otevřené obchody

Když procházím po ulici dál, všímám si, že některé obchody jsou zavřené. Většiny supermarketů nebo obchodů s potravinami se to ale netýká. Uvnitř vidím, že v regálech chybí jen trvanlivé potraviny jako konzervy nebo těstoviny.

Před obchodem zrovna Katja do batohu schovává svůj nákup. Podle ní některé potraviny v obchodech nejsou, protože je ve městě kvůli velkému množství uprchlíků více lidí než obvykle.

Kousek od krytů si děti hrají na hřišti | Foto: Patrik Salát | Zdroj: Český rozhlas

Nedokáže si ale představit, že by se přesunula dále za hranice. „Mám na Ukrajině dům i rodinu,“ uvádí důvody Katja.

Kromě obchodů zůstávají otevřené některé restaurace nebo kavárny. V jedné pracuje i Nazar. Ve volném čase chodí pomáhat uprchlíkům na nádraží. Také čeká, jestli ho povolají.

„Pokud mě povolají, jsem připraven jít. Do té doby chci ale zůstat ve Lvově a věnovat se své práci,“ říká Nazar.

Lvovské nádraží je plné uprchlíků. Někteří míří dál za hranice, jiní do klidnějších částí Ukrajiny. Potkal jsem tu třeba rodinu s 91 letou babičkou, která pochází z města Irpiň a musela utéct před bombardováním. Takových smutných příběhů je tu spousta. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/27Kw7JRd9y — Patrik Salát (@PatrikSalat) March 11, 2022