Ukrajinci v Kurské oblasti ponížili Kreml. Ruská obrana selhala na více úrovních, hodnotí analytici

Do kurské oblasti vpadly stovky ukrajinských vojáků podporovaných tanky a chráněných protivzdušnou obranou. Ruští vojáci se vzdávali, stovky civilistů v okolí města Sudža prchaly se vším, co pobraly. Experti se shodují na tom, že Ukrajina nejspíš nemá ambice si území udržet. I tak jde ale podle některých o tah, jak ponížit ruské vedení a přenést válku na území agresora. Kurská oblast 12:00 11. srpna 2024

Dara Massicotová, vedoucí pracovnice think-tanku Carnegie Endowment for International Peace, deníku The New York Times řekla, že ukrajinský vpád představuje pro Rusko „selhání systému na několika úrovních - zpravodajské, obranné a reakce na mimořádné události“.

„Pohraniční regiony byly v roce 2022 připraveny na to, aby čelily těmto druhům mimořádných událostí,“ řekla Massicotová. „To činí toto selhání ještě více do očí bijícím,“ dodala.

Podle CNN se jedná o bezprecedentní vpád do Ruska. Putin na zasedání v Kremlu řekl, že je to „další velká provokace“ ze strany Kyjeva. Úřadující gubernátor regionu vyhlásil výjimečný stav a situaci označil za „velmi obtížnou“.

George Barros z washingtonského Institutu pro studium války tvrdí, že Ukrajinci „dosáhli operačního překvapení navzdory velké přesile a v současnosti využívají nedostatečné připravenosti Ruska v jeho pohraničních oblastech“.

Doplnění ‚výměnného fondu‘

Ruský pluk pověřený obranou hranice opustil své pozice. Několik desítek vojáků padlo do zajetí, což vedlo prezidenta Volodymyra Zelenského k tomu, aby v pátek vyjádřil „zvláštní vděčnost našim bojovníkům a jednotkám, kteří doplňují ‚výměnný fond‘ tím, že berou okupanty do zajetí a pomáhají tak osvobodit náš lid z ruského zajetí“.

Otázky na to, jak je možné, že na útok Rusové nebyli připravení, si kladou i politici v Kremlu.

Andrej Guruljov, vojenský důstojník ve výslužbě, který je od roku 2021 poslanec ruské Státní dumy, v pátek odsoudil reakci a úroveň připravenosti Ruska. „Neexistuje žádný vojenský systém ostrahy státní hranice, žádné zálohy ani druhé obranné linie,“ uvedl na Telegramu. „Pokud se na to ukrajinské ozbrojené síly dva měsíce připravovaly, jak jsme to mohli přehlédnout?“ dodal.

Ujištění spojenců

Kurská operace také ukazuje spojencům Ukrajiny, že napadená země má stále dost energie, aby překvapila svého nepřítele a uvedla Kreml do rozpaků v době, kdy většina zpráv z fronty byla pro Kyjev chmurná, píše CNN.

Ruský vojenský bloger Vladislav Šurygin na Telegram napsal, že „cílem této nové strategie je postavit Rusko před vyhlídku na stále nákladnější válku (finančně, reputačně i organizačně) a donutit ho k jednání o míru“.

Daniel Fried z Atlantické rady řekl CNN, že nájezd ukázal selhání ruských zpravodajských služeb a slabost Ruska podél jeho hranic. Útok podle něj prorazil kremelský narativ, „že ukrajinský odpor je zbytečný a podpora Ukrajiny marná“.

„Ukrajinský kurský gambit nutí ruské ministerstvo obrany k těžkým rozhodnutím. Zdá se, že stávající skupiny v Kursku, jako je Národní garda, FSB a nepravidelné složky, nejsou schopny bojovat proti Ukrajincům,“ píše americký deník.

Od doby, kdy Rusko v únoru 2022 napadlo Ukrajinu, jsou spojenci Kyjeva ostražití před jakýmkoli ukrajinským vpádem na ruskou půdu, protože se obávají, že by mohly vyprovokovat Moskvu a eskalovat válku, píše The New York Times. Matthew Miller, mluvčí amerického ministerstva zahraničí, ale naznačil, že ukrajinská invaze neporušila americké pokyny.

Co bude s Kurskou oblastí?

Ukrajinský úspěch s touto nejnovější ofenzivou povzbudil podle The New York Times morálku země. Šéf ukrajinské poštovní služby na Telegramu vtipkoval, že plánuje otevřít poštu ve městě Sudža.

Co se situací Rusko udělá, jasné není. Analytici spekulují o tom, že se do oblasti přesunou bojeschopné jednotky z Donbasu.

Ženy reagují u auta poškozeného při vojenském útoku ozbrojených sil Ukrajiny | Foto: Vladimir Gerdo | Zdroj: Profimedia

„Ať už Rusové zvolí jakoukoli kombinaci, snaží se zvrátit ponižující epizodu konfliktu právě ve chvíli, kdy masová a letecká převaha ve východním Doněcku začíná přinášet postupný pokrok a podporuje naléhání Kremlu, aby se Ukrajina vzdala čtyř východních regionů jako podmínky pro jednání,“ píše CNN.

„Vývoj událostí ukazuje, do jaké míry Moskva hluboce závisí na útočišti na ruském území, aby mohla vést válku proti Ukrajině,“ popsal Barros CNN. „Rusko podcenilo své hranice a pohraniční opevnění a spoléhalo na své vnímání bezpečí, protože se necítilo zranitelné,“ dodal.