Na 22 tisíc chasidských židů přišlo na poutní místo na Ukrajině. Úřady je přitom odrazovaly kvůli náletům

Tisíce poutníků z řad chasidských Židů přicestovaly do ukrajinského města Umaň, aby zde navzdory válce oslavily židovský Nový rok, Roš hašana. Oznámily to oblastní úřady, které dříve poutníky nabádaly, aby do Umaně kvůli riziku ostřelování a náletů raději nejezdili. Ale i loni v září do města v centrální části Ukrajiny přijely desítky tisíc poutníků. Ukrajinským strážcům zákona nyní pomáhají i izraelští policisté.

Kyjev 14:10 14. září 2023