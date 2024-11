Florida v referendu odmítla volnější pravidla potratů. Maryland souhlasil s ústavním právem na interrupce

Obyvatelé Floridy v referendu odmítli rozvolnění potratové politiky, kterou letos tento americký region výrazně zpřísnil. Naopak v Marylandu, kde jsou potraty již nyní legální, rozhodli voliči o zakotvení tohoto práva do státní ústavy. Informovala o tom agentura AP. Také voliči v Missouri zvrátili zákaz potratů. O interrupcích rozhodují voliči i v dalších státech. Washington 6:47 6. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dva transparenty na různých demonstracích pro a proti potratům na Floridě | Foto: Tori Lynn Schneider/Tallahassee Democrat/USA Today Network/Imagn Images | Zdroj: Reuters

Na Floridě jsou potraty zakázané po šestém týdnu těhotenství, dříve to bylo až po 15. týdnu. Agentura AP před hlasováním uváděla, že případný úspěch liberalizace by znamenal značnou ránu pro republikánského guvernéra Rona DeSantise.

V Marylandu se lidé v plebiscitu vyslovili pro zanesení reprodukčních práv, jejichž součástí je i svobodné rozhodnutí ukončit těhotenství, do státní ústavy. Se začleněním práva na potrat do ústavy souhlasili také obyvatelé Arizony. Tento stát doposud umožňuje interrupci do 15. týdne těhotenství, nově to bude do dosažení životaschopnosti plodu, což znamená rozmezí 22. až 24. týdne.

Uspěla také iniciativa v New Yorku, která se nepřímo týkala potratů, ač je výslovně nezmiňovala. Newyorské referendum se týkalo reprodukčního zdraví a posílení práv občanů v této věci samostatně rozhodovat.

Předmětem všelidového hlasování jsou interrupce také Coloradu, Missouri, Montaně, Nebrasce, Nevadě a Jižní Dakotě.

Potraty ano, nebo ne?

Potraty jsou v USA značně kontroverzní otázkou. Předloni nejvyšší soud po téměř 50 letech přelomovým rozhodnutím zrušil federální právo na interrupci, čímž jednotlivým státům umožnil rozhodovat o zákazu umělého ukončení těhotenství.

Prezidentské a kongresové volby doprovází v řadě států série referend, jejichž tématem jsou nejen potraty. Například v Georgii voliči hladce schválili návrh na úpravu státní ústavy tak, aby se předešlo rychlému zvyšování daně z nemovitosti. Na Floridě naopak neuspěla snaha legalizovat rekreační užívání marihuany.

Obyvatelé Portorika, nezačleněného území USA, opět odpovídají na otázku, zda by tato ostrovní země měla stát 51. americkým státem. Dřívější referenda podpořila vstup do unie s USA. Rozhodující slovo v této věci má nicméně Kongres USA.