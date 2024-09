V Drážďaněch už voda mírně klesá. Labe se ale v Německu do původního koryta vrátí až na konci září

Sousední Sasko by mohlo z povodní vyváznout relativně lehce. Hladina Labe během čtvrtka v Drážďanech vystoupala na maximum a teď už by měla mírně klesat. Návrat do původního koryta se ale očekává až koncem září. Do toho se chystají volby v Braniborsku, které je ohroženo vodou z Polska. Podle agentur ale může katastrofa pomoci současnému zemskému premiérovi ze sociální demokracie.

Drážďany 19:42 19. září 2024