Ruský styl boje: Moskva přišla v květnu o 1200 vojáků denně, jsou to nejvyšší ztráty během války

Každý květnový den si válka na Ukrajině vyžádala v průměru přes 1000 ruských obětí. Vojáci na frontě buď zemřeli, nebo byli zraněni. Informuje o tom server listu The New York Times s odkazem na západní vojenské představitele a NATO. Moskva/Kyjev/Washington 7:00 30. června 2024

Květen byl pro ruskou armádu na Ukrajině obzvláště smrtícím měsícem. Analytici britské vojenské rozvědky odhadli, že Moskva přišla v průměru o 1200 lidí denně. Šlo podle nich o nejvyšší ruské ztráty za celou dobu války na Ukrajině.

Navzdory vysokému počtu mrtvých nebo zraněných se ale Moskvě dařilo vojáky na bojišti doplňovat, měsíčně dokázala naverbovat 25 až 30 tisíc vojáků, odhadli podle serveru listu The New York Times američtí představitelé. Posílat je na frontu ale musí rychle, a vojáci jsou tak špatně vycvičení.

Připomíná to ruskou frázi „nas mnogo“, tedy nás hodně. Ruská populace je prostě mnohem početnější než ukrajinská. Ruští vojáci ale tento styl vedení války přirovnávají k tomu, jako by byli vhozeni do mlýnku na maso. Někdy sice přinesl vítězství, třeba v Avdijivce nebo Bachmutu na východě Ukrajiny. Letos na jaře u Charkova ale tento přístup ruské armádě tolik nepomohl, píše server listu The New York Times.

„Ruský prezident Vladimir Putin a Moskva se na jaře snažili dosáhnout velkých zisků, prolomit frontovou linii,“ uvedl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg v rozhovoru pro The New York Times. „Pokusili se o to a neuspěli. Dosáhli velmi malých zisků a platí za to velmi vysokou cenu.“

Těžké boje o Vovčansk

Květen se nesl ve znamení bojů zejména o město Vovčansk na severu Charkovské oblasti u hranic s Ruskem. V polovině měsíce se zdálo, že ruské jednotky zaznamenaly taktické úspěchy. A vedení ukrajinské armády dokonce vyměnilo velitele odpovědného za tento region.

V červnu už ale americký Institut pro studium války hlásil, že ukrajinské ozbrojené síly znovu získaly ztracené pozice.

Pomohla jim další dlouho vyhlížená americká pomoc a povolení na použití zbraní dodávaných některými státy k omezeným úderům na ruském území.

Od února 2022, kdy začala válka na Ukrajině, bylo zabito nebo zraněno nejméně 350 tisíc ruských vojáků, uvedl nedávno americký ministr obrany Lloyd Austin. Podle britských odhadů je počet zabitých nebo zraněných Rusů vyšší než 500 tisíc, píše server listu The New York Times.

Neočekává se ale, že by letos byla potřeba další částečná mobilizace. Rusko zatím podle The New York Times dokáže nalákat rekruty na finanční odměny, do bojů ale nasazuje i odsouzené kriminálníky a přivádí také ruské žoldáky z Afriky.