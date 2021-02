Status usedlíka už od Británie dostaly přes čtyři miliony občanů EU. Do země přicházejí i po brexitu

Velká Británie poskytla status usedlíka 4,3 milionu občanů Evropské unie. Uvedl to v pondělí ministr Michael Gove, který připomněl, že je to více, než kolik obyvatel má řada členských států unie. Podle agentury Reuters statistika napovídá, že brexit nezpůsobil rozsáhlý odchod občanů EU ze Spojeného království. Londýn 23:33 8. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velká Británie poskytla status usedlíka 4,3 milionu občanů Evropské unie (ilustrační foto) | Foto: Neil Hall | Zdroj: Reuters

Poté, co se v roce 2016 lidé v Británii vyslovili pro ochod země z EU, varovali někteří zaměstnavatelé či univerzity, že Británie bude čelit odlivu talentů a že se občané EU budou vracet domů.

Občané EU, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska a jejich rodiny mohou o trvalý pobyt v Británii žádat až do 30. června 2021.

O status usedlíka v Británii požádalo už 50 tisíc Čechů. Registrovat se mohou s platným dokladem Číst článek

Pokud v zemi žijí déle než pět let, měli by dostat status usedlíka. Pokud žijí v Británii kratší dobu, dostanou předběžný pobytový status, který by měli mít možnost později změnit v trvalý.

„Žádostí bylo 4,9 milionu a status získalo 4,3 milionu, takže v Británii je více občanů EU než v některých členských státech, což je skvělé,“ řekl Gove. „Je to pro naši zemi velká reklama,“ doplnil s tím, že lidé z EU se rozhodli zůstat v Británii v nebývalém množství.

„Některé nesmysly propagované v době brexitu, že je Británie méně přívětivá, že občané EU odejdou nebo že utrpí škodu naše univerzity či sektor zdravotnictví, se ukázaly být liché,“ dodal.

Z dat zveřejněných Govem vyplývá, že ve Spojeném království žije více občanů EU než ve Slovinsku, na Maltě, v Lucembursku, Litvě, Lotyšsku, na Kypru, v Chorvatsku a Estonsku.

Britské statistiky rovněž ukazují, že občané EU se do Británie stěhují i nadále a že jich do země stále přijíždí více, než jich odjíždí. Podle odhadu tuzemských úřadů žije v Británii až 100 000 Čechů.