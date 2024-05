Káhira umožní dodávat humanitární pomoc do Gazy. Bidenovi to potvrdil egyptský prezident

Americký prezident Joe Biden v pátek se svým egyptským protějškem Abdal Fattáhem Sísím po telefonu hovořil o pokračujících snahách zajistit propuštění rukojmích zadržovaných v Pásmu Gazy a o řešení humanitární krize na tomto území, informoval Bílý dům. Podle egyptské prezidentské kanceláře Káhira dočasně umožní dodávat humanitární pomoc a palivo od OSN z Egypta do Pásma Gazy přes izraelský přechod Kerem Šalom. Washington/Káhira 21:36 24. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky po náletech v Rafahu | Foto: Hatem Khaled | Zdroj: Reuters

Bílý dům tento závazek uvítal s tím, že podpoří snahy znovuotevřít přechod Rafah mezi Egyptem a Pásmem Gazy a vyšle do Káhiry příští týden americkou delegaci. „Prezident Biden uvítal závazek prezidenta Sísího umožnit dočasný přísun humanitární pomoci poskytované OSN z Egypta přes přechod Karem Šalom, aby mohla být dále distribuována do celého Pásma Gazy,“ uvedl Bílý dům.

„Biden rovněž vyjádřil své plné odhodlání podpořit snahy o znovuotevření hraničního přechodu Rafah za podmínek přijatelných pro Egypt i Izrael a souhlasil, že příští týden vyšle do Káhiry tým vysokých představitelů k dalším jednáním,“ dodal.

Kromě toho americký prezident se Sísím hovořil o snahách docílit propuštění rukojmích, které loni 7. října z Izraele unesl Hamás a jeho spojenci, a tom, jak v Pásmu Gazy dosáhnout „okamžitého a trvalého příměří“.

Egyptská prezidentská kancelář uvedla, že se s USA dohodla na tom, že bude dočasně dodávat pomoc do Pásma Gazy přes přechod Kerem Šalom, dokud nebudou uvedeny do praxe „právní mechanismy“, které umožní znovuotevření přechodu Rafah z palestinské strany.

Vítězství pro USA

Oznámení o dočasném posílání pomoci z Egypta přes přechod Kerem Šalom podle serveru The Times of Israel (ToI) představuje vítězství pro Bidenovu administrativu, která v tomto směru na Egypt v posledních dnech vyvíjela tlak. Od 7. května, kdy Izrael zahájil operaci na obsazení palestinské strany hraničního přechodu Rafah se v Egyptě hromadí pomoc.

Egypt svou stranu přechodu odmítl znovuotevřít, dokud se izraelské jednotky nestáhnou z druhé strany v Pásmu Gazy. USA a Izrael mezitím naléhaly na Káhiru, aby alespoň umožnila převoz pomoci hromadící se v Egyptě do Izraele, odkud by mohla být dopravena do Pásma Gazy přes Kerem Šalom. To Egypt dosud odmítal, aby nebyl vnímán jako spoluviník izraelské ofenzivy.

Izrael podle ToI ve snaze prolomit patovou situaci dříve tento měsíc v tichosti požádal palestinskou samosprávu působící na okupovaném Západním břehu Jordánu, aby místo Hamásu převzala kontrolu nad přechodem Rafah na straně Pásma Gazy.

Izrael však tuto nabídku podmínil tím, že se policisté na přechodu nebudou identifikovat jako zástupci samosprávy, a to kvůli obavám, že by to vyvolalo odpor krajně pravicových členů koaliční vlády premiéra Benjamina Netanjahua, řekl Tol nejmenovaný americký představitel.

Ramalláh podle něj nabídku odmítl s tím, že jí nevyhoví, pokud Izrael nebude souhlasit s vytvořením cesty k budoucímu palestinskému státu, na což zase odmítá přistoupit izraelská vláda.

Izrael a Egypt poté podle zdroje ToI jednaly o možnosti, že by palestinskou stranu přechodu Rafah za pomoci mezinárodních organizací provozovali Palestinci, kteří nejsou přímo napojeni na Hamás ani palestinskou samosprávu.