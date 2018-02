Veřejnoprávní televize bude bránit image Polska. 'Je to typické spíš pro Rusko nebo Čínu,' říká expert

Po ostrém diplomatickém sporu Polska s Izraelem kvůli „zákonu o holokaustu“ začne veřejnoprávní Polská televize (TVP) šířit pozitivní obraz o zemi. Ředitel TVP Jacek Kurski rozhodl o vytvoření týmu, který bude „propagovat polskou historii a starat se o pozitivní obraz Polska“. Podle mediálního experta Václava Štětky jde o aktivitu typickou spíš pro ruskou RT nebo čínskou CCTV. Varšava 6:00 14. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novináři na polském úřadu vlády při návštěvě Angely Merkelové (ilustrační foto) | Foto: Filip Harzer | Zdroj: Český rozhlas

Polskou politikou v posledních týdnech otřásá spor o novelu zákona o Institutu národní paměti (IPN), v médiích pojmenovanou jako „zákon o holokaustu“.

Novela zavádí pokutu nebo až tříletý trest vězení za veřejné připisování podílu či spoluodpovědnosti za zločiny nacistické říše Polsku či Polákům, pakliže to je v rozporu s fakty a skutečností.

Proti zákonu se ohradil Izrael, Spojené státy i Ukrajina. Izraelci a Američané chápou zákon jako pokus o vymazání činů polských vyděračů, udavačů a kolaborantů, kteří se podíleli na masakrech a vyvražďování Židů.

Zákon i přes vyhrocení vztahů se zmíněnými zeměmi minulý týden podepsal polský prezident Andrzej Duda, zároveň ho ale poslal k posouzení ústavnímu soudu.

Obrana dobrého jména Polska

Krátce na to veřejnoprávní televize TVP oznámila, že vytvořila tým, který „bude dělat Polsku dobrou reklamu“. Televize přiznala, že iniciativa pramení z aktuální debaty o novele zákona o IPN.

„Zavádíme to jako stálou součást své činnosti. Zapisujeme na stálo do našeho chápání mise i obranu dobrého jména polského státu a starost o historickou pravdu o 2. světové válce. Tímto se TVP zapojuje do širší povinnosti všech veřejných institucí bránit dobré jméno Polska v Polsku i na světě,“ stojí v prohlášení šéfa televize Jacka Kurského, který dříve býval aktivním politikem spjatým s nynější vládnoucí stranou Právo a spravedlnost.

„Propagace pozitivního obrazu státu a péče o 'správnou' interpretaci jeho historie určitě nepatří mezi úkoly, které tradičně definují misi veřejnoprávního vysílání, alespoň ne v té podobě, v jaké se tato instituce během minulého století podle vzoru BBC vyvinula,“ napsal serveru iROZHLAS.cz sociolog médií Václav Štětka z britské Loughborough University.

'A utonomně a kriticky, ne podle oficiální linie'

Expert dodal, že taková myšlenka přímo odporuje principu politické nezávislosti, na které je koncept veřejnoprávních médií založen. „Veřejnoprávní média mají jistě kultivovat historické povědomí obyvatel, ale autonomně a kriticky, nikoli podle nějaké oficiální interpretační linie, posvěcené zákonem či schválené státním úřadem,“ vysvětluje Štětka.

TVP oznámila, že k činnostem nového týmu bude patřit mimo jiné „hledání, vytváření a rozmnožování unikátního obsahu propagujícího Polsko – jde například o celovečerní filmy, dokumenty nebo reportáže“.

Součástí má být i mezinárodní spolupráce na „vytváření obsahu propagujícího historii polského státu a vytváření jeho pozitivního obrazu“.

„Text poslání BBC, jak ho definuje Královská charta, o propagaci národní historie nebo dobrého jména země vůbec nehovoří, zmiňuje pouze povinnost BBC 'reflektovat' Velkou Británii, její kulturu a hodnoty směrem navenek, avšak důsledně na základě hodnot nezávislosti, přesnosti a poctivosti. Značka BBC má nepochybně své místo v šíření 'soft power' Velké Británie, ale děje se tak primárně díky obecně uznávané kvalitě zpravodajství i jiných typů programů BBC, které jsou populární po celém světě, například Top Gear nebo Blue Planet. Je nemyslitelné, že by BBC zadala výrobu určitých pořadů s explicitním cílem vylepšit obraz Velké Británie či propagovat vládou preferovaný výklad dějin.“ Václav Štětka (sociolog médií, Loughborough University)

Ruská RT nebo čínská CCTV

Podle Václava Štětky takové cíle pro veřejnoprávní média typické nejsou. „Tyto aktivity si spojujeme spíše s médii, jako je ruská RT nebo čínská CCTV, které jsou nepokrytými nástroji státní propagandy. Otázkou ovšem je, do jaké míry je TVP stále ještě možné chápat jako veřejnoprávní médium,“ napsal.

TVP prošla po volební výhře strany Právo a spravedlnost širokými personálními a obsahovými změnami.

Do čela instituce byl dosazen politik Jacek Kurski, televize se z veřejnoprávní změnila na „národní“ a stovky novinářů odešly či jim byly ukončeny smlouvy.

Veřejnoprávní TVP?

V současnosti čelí zpravodajství TVP kritice za neobjektivitu a účelovost informování. Například při demonstracích proti reformě soudnictví loni v červenci informovala TVP o protestujících jako o „neplatičích alimentů a obráncích pedofilů“. Opozice televizi označuje za vládní hlásnou troubu.

„Řada pozorovatelů se kloní k názoru, že po personálních a organizačních změnách ve vedení TVP po nástupu vlády PiS v roce 2015 už TVP vykazuje spíše znaky státní než veřejnoprávní televize. Vytvoření zmiňované pracovní skupiny TVP v přímé návaznosti na novelu zákona o Institutu národní paměti tento dojem dále posiluje,“ hodnotí změny Štětka.