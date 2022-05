Německo pomůže Česku nahradit zbrojní techniku poskytnutou Ukrajině, slíbil kancléř Scholz

Německo pomůže Česku nahradit zbrojní techniku, kterou Praha poskytne Ukrajině čelící ruské invazi. Na tiskové konferenci v Berlíně s českým premiérem Petrem Fialou to ve čtvrtek řekl německý kancléř Olaf Scholz. Podrobnosti uvést nechtěl. Podle Fialy je ale podoba budoucí dohody velmi konkrétní a týká se těžké techniky. Berlín 19:51 5. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá vláda, která se dlouho zdráhala dodávat těžké zbraně na Ukrajinu, se rozhodla více zapojit do hromadných výměn zbraní a vybavení | Foto: Alexandr Satinský / MAFRA | Zdroj: Profimedia

„Domluvili jsme se na modernizaci obrany. Naše týmy budou dál jednat o podobě spolupráce,“ řekl Fiala. Uvedl, že Německo s Českem tak mohou využít svého potenciálu, kdy Praha může dodat Kyjevu zbraně, které ukrajinská armáda přímo potřebuje.

„Podrobnosti nebudu říkat,“ uvedl Scholz. „Týká se to konkrétních věcí, týká se to těžké techniky,“ dodal Fiala.

Německá vláda, která se dlouho zdráhala dodávat těžké zbraně na Ukrajinu, se rozhodla více zapojit do hromadných výměn zbraní a vybavení. Německo by tak spojencům ze svých vojenských zásob kompenzovalo to, co poskytnou Ukrajincům.

Německá ministryně obrany Christine Lambrechtová nedávno k takové možnosti výslovně zmínila, že tato výměna se bude týkat východoevropských spojenců, kteří Ukrajině přenechávají své vybavení sovětské výroby.