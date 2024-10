Vojenské, nikoliv jaderné cíle. Netanjahu prý Bílému domu nastínil chystanou odvetu proti Íránu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu řekl administrativě amerického prezidenta Joea Bidena, že je ochoten zasáhnout vojenské cíle v Íránu, namísto jeho ropných a jaderných provozů. S odvoláním na dva nejmenované informované zdroje to v pondělí napsal americký list The Washington Post (WP). Tel Aviv/Washington 6:14 15. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Izrael podle Netanjahua zasáhne íránské vojenské, nikoliv jaderné, cíle | Foto: IMAGO/IPON | Zdroj: Reuters

Sdělení izraelského předsedy vlády podle deníku naznačuje, že se Izrael chystá na íránskou raketovou palbu ze začátku října reagovat omezeněji, aby se vyhnul otevřené válce s Teheránem.

V posledních dvou týdnech se na Blízkém východě s napětím očekává izraelská reakce na druhý přímý útok Íránu na Izrael za posledních šest měsíců. V této souvislosti panují obavy, že by nepřátelství mezi Izraelem a Íránem mohlo přerůst v otevřenou vojenskou konfrontaci.

Téma je politicky citlivé i s ohledem na americké prezidentské volby, které se uskuteční za necelý měsíc. Biden již veřejně uvedl, že by izraelský útok na íránské jaderné provozy nepodpořil.

S izraelským premiérem šéf Bílého domu hovořil ve středu. Jednalo se o první telefonát za více než sedm týdnů a uskutečnil se v době, kdy mezi oběma politiky narůstá napětí. Netanjahu Bidenovi podle amerického činitele a dalšího nejmenovaného informovaného zdroje WP řekl, že chce provést úder na vojenskou infrastrukturu v Íránu.

Kancelář izraelského premiéra na žádost WP o komentář nereagovala. K věci se nevyjádřil ani Bílý dům.

Izraelský odvetný manévr by podle zdroje WP byl proveden tak, aby to nepůsobilo jako vměšování do amerických prezidentských voleb. Zdroj podle WP tímto naznačil, že si Netanjahu uvědomuje, že rozsah izraelské odvety může ovlivnit, jak budou Američané hlasovat 5. listopadu.

Podle analytiků by izraelský útok na íránská ropná zařízení mohl způsobit prudký nárůst cen pohonných hmot, zatímco útok na íránský jaderný výzkumný program by mohl smazat všechny zbývající červené linie, jimiž se řídí konflikt mezi Izraelem a Íránem, vyvolat další eskalaci a vést k většímu vojenskému zapojení Spojených států.

Netanjahuův deklarovaný plán zaměřit se spíše na íránské vojenské objekty, jak to Izrael učinil po dubnovém íránském útoku, se podle WP ve Washingtonu setkal s úlevou.