Zbývají jen hodiny. V americké sněmovně na poslední chvíli vzniká alternativní plán financování státu

Vedení Republikánské strany v americké Sněmovně reprezentantů připravuje již druhý alternativní plán s cílem odvrátit výpadek ve financování státu poté, co nastupující republikánský prezident Donald Trump a jeho spojenec Elon Musk pohřbili dřívější kompromisní návrh dojednaný s Demokratickou stranou. Informují o tom v pátek americká média, zatímco zbývají jen hodiny do momentu, kdy vládě dojdou zákonem vyčleněné peníze na provoz státu. Washington 20:43 20. prosince 2024

Nový plán podle informací webu Politico nebo listu The Washington Post spočívá v samostatném projednání klíčových bodů původního kompromisního balíku. Kongresmani by tak odděleně hlasovali o financování vlády na další tři měsíce a nejméně o dvou dalších bodech. Není přitom jisté, zda by tento „plán C“ zahrnoval i hlasování o novém pozastavení platnosti dluhového stropu USA, které požaduje Trump.

V Kongresu tak pokračuje chaotický vývoj, který přivádí americkou vládu na pokraj tzv. shutdownu, neboli narušení chodu federálních agentur kvůli absenci financí na jejich provoz. Peníze bez přijetí nového rozpočtového opatření dojdou s koncem dnešního dne, nicméně výpadek by se v praxi naplno projevil až po víkendu.

Vyjednavači republikánů a demokratů se nejdříve dohodli na kompromisním výdajovém balíku, který zahrnoval zachování vládních financí na stávající úrovni do 14. března. Když ale v úterý finální návrh s řadou nesouvisejících bodů představili, zvedla se v republikánském táboře vlna odporu, kterou vedl Trumpův klíčový spojenec Musk.

Nakonec se přidal i sám znovuzvolený exprezident, který jednání dál vykolejil požadavkem, aby kongresmani zakročili také proti stropu na zadlužení státu, kterým by se jinak musel zabývat zkraje svého mandátu.

Nový postup nyní připravují republikánští zákonodárci v čele s předsedou sněmovny Mikem Johnsonem. Jak by se k případné sérii samostatných návrhů postavili demokraté, nebylo ihned jasné. Ve čtvrtek večer demokraté nepodpořili první alternativní plán republikánů, který tříměsíční prodloužení rozpočtového provizoria spojoval i s novým pozastavením dluhového stropu.

Johnson přitom v těsně rozdělené sněmovně velmi pravděpodobně bude potřebovat i podporu demokratů, podobně jako v předchozích kolech rozpočtových tahanic. Jakýkoli návrh by pak musel projít demokraty kontrolovaným Senátem a získat podpis prezidenta Joea Bidena.