Zdechovský: Sankce vůči Rusku jsou účinné asi ze 70 procent. Ty nové míří na energetiku

V Bruselu začal dvoudenní summit Evropské unie. Jedním z témat je další pomoc Ukrajině nebo sankce proti Rusku. „Diskutuje se s odborníky, do jakých detailů a kde by měly být sankce účinné tak, aby postihly ruskou ekonomiku a neohrozily bezpečnost elektráren," vysvětluje pro Radiožurnál europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Diskutovalo se ale také například o Green dealu a konci spalovacích motorů. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:10 23. března 2023

Lídři unijních zemí se scházejí několik dní poté, co blok uzavřel dohodu o dodávce milionu dělostřeleckých granátů a odeslal do Kyjeva další platbu v rámci pravidelné finanční pomoci. Jak by měla vypadat pomoc následující?

Měli bychom se soustředit na tři věci. První je udržet chod Ukrajiny, tedy poskytnout Ukrajině dostatek záruk za úvěry, které slouží v této těžké době Ukrajině k tomu, aby měla třeba na platy pro učitele nebo lékaře. Druhá pomoc by měla být humanitární, tedy pomoc konkrétním sociálním zařízením pro to, aby mohla poskytovat služby svým klientům.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Evropská unie už má některé další sankce připravené. Je třeba se zaměřit i na ty stávající a přistupovat k nim tak, aby byly účinné, hodnotí europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)

Na Ukrajině byly opuštěny bez jakékoliv pomoci stovky tisíc lidí, kteří dnes potřebují pomoc sociálních pracovníků nebo lékařskou pomoc, a na ty nesmíme zapomínat. Třetí oblast by měla být vojenská. Vedle dělostřeleckých granátů je potřeba, aby Evropská unie rozhodla o systematické vojenské pomoci, tedy aby byla schopna zaplatit zbraně pro Ukrajinu.

Podle navrhovaných závěrů vrcholné schůzky je Evropská unie připravena ke zvýšení tlaku na Moskvu tím, že uvalí další nové sankce. Čeho by se měly týkat?

V současné době se diskutují balíčky sankcí, je těžké říct, na čem se lídři evropských států shodnou. Míří především na energetiku. Státy EU na podzim roku 2023 budou schopny nahradit Rusy dodávané palivo pro jaderné elektrárny a Unie zvažuje, že na tyto části, především na ten jaderný program, který je v Evropě stále poměrně velký zdroj financí pro Rusko, by vydala v současné době sankce.

S odborníky se diskutuje i to, do jakých detailů a kde by měly být sankce účinné tak, aby postihly ruskou ekonomiku a neohrozily bezpečnost elektráren. Dukovany v současné době s ruskou technologií nejsou schopny nahradit palivo ani některé technologické postupy nikým jiným na světě než ruskými odborníky a ruskou společností Rosatom.

Zabavené prostředky

Je vůbec nějaká šance, že by se v dohledné době sedmadvacítka shodla na dalších sankcích vůči Rusku?

Některé sankce už má předpřipravené. Měly by se týkat hlavně lidí spojených s ruským režimem, jde o další sankční seznam na zákaz vycestovat nebo mít jakýkoliv majetek na území Evropské unie.

Dnes se hodně diskutuje i to, co s věcmi, které byly zabaveny Rusku a ruským podnikatelům. Myslím si, že dnes se otevře i otázka, jestli bychom neměli z těchto prostředků, třeba z aktiv ruských bank, vyplácet Ukrajině nějaké finanční kompenzace na opravy po útocích ruských raket.

Estonská premiérka Kallasová ve čtvrtek v Bruselu řekla, že je teď důležitější utěsnit mezery ve stávajících sankcích než vyhlašovat další. Má pravdu?

Má naprostou pravdu. Sankce jsou účinné asi ze sedmdesáti procent. Řada zemí, ať už úmyslně nebo neúmyslně, ty sankce nedodržuje. Rusové stále mají možnost se v některých zemích vyskytovat a jezdit tam na dovolené, jsou to ty slavné fotky dětí ruských prominentů a lidí spojených s Vladimirem Putinem na Instagramu. Jejich rodiny na unijním území pobývaly a jezdily na dovolenou.

Je potřeba to vnímat pragmaticky, zaměřit se na některé sankce. Třeba dodávky určitých hutnických materiálů byly dělány přes třetí země a pak byly deklarovány jako zboží, které pocházelo z Indie nebo z Turecka. Evropská unie by měla začít pragmaticky přistupovat k těmto podvodům a snažit se jim zamezit, aby sankce byly účinné.

Dalším tématem summitu je podpora konkurenceschopnosti evropské zelené ekonomiky. Má Evropská unie na tak masivní podporu jako Spojené státy?

Spojené státy vyhlásily podpůrné programy pro firmy, které budou investovat svoje peníze, které jsou spojené se zelenou transpozicí. Jedna z těch hodně diskutovaných společností je například Volkswagen, který chce začít produkovat baterie v Gigafactory ve Spojených státech.

Evropská unie na tak masivní podporu nemá, a právě dnes proběhne diskuse o tom, jakým způsobem ty zdroje synergizovat, popřípadě kde vzít nové zdroje na financování těchto podpor. V současné době opravdu disponuje oproti federální vládě Spojených států pouze zlomkovým rozpočtem a nemá na to, aby jim konkurovala.

Celý rozhovor si poslechněte v audiu v horní části článku.