5. 8. 2014 |Jan Beneš |Ekonomika

Kvalitu masa ve světě zhoršují hlavně špatná krmiva a levnější výroba. Výtka se týká Česka i celosvětového trhu. Upozorňuje na to Atlas masa, který teď vychází v češtině. Studie ukazuje původ masa i to, jak se za poslední desítky let proměnil globální trh.