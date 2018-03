Nicholas Winton

2. 9. 2015 |Jaroslav Skalický |Zprávy z domova

Česká pošta vydala známku, která připomíná hrdinství sira Nicholase Wintona. Před vypuknutím druhé světové války odvezl mladý bankéř z vlastní vůle z Československa do Británie téměř 700 převážně židovských dětí, a zachránil je tak před deportací do nacistických koncentračních táborů. Winton zemřel letos v červenci ve věku 106 let. Známka na jeho počest vyšla v počtu 750 tisíc kusů.