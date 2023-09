‚Je tu někdo, kdo mu vděčí za svůj život?‘ Film o Nicholasi Wintonovi se představuje v prvním traileru

„Teď uslyšíte mimořádný příběh o mladém muži, který před mnoha lety navštívil Prahu,“ sděluje publiku televizní moderátorka. Známou scénou z pořadu That's Life, který odvysílala BBC v roce 1988, začíná trailer na životopisné drama One Life (Jeden život). Velšský herec Anthony Hopkins si v něm zahrál sira Nicholase Wintona, který v roce 1939 zorganizoval transporty z okupovaného Československa do Anglie. Zachránil tím 669 převážně židovských dětí. Video Londýn/Praha 18:12 8. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Čin Wintona, povoláním makléře, a několika jeho spolupracovníků dnes připomíná sousoší na pražském hlavním nádraží. Sám Winton se ale o svých zásluhách na záchraně necelých 700 dětí moc nezmiňoval.

„Říká se, že to bylo tajemství, ale tak to není. Prostě o tom nemluvil,“ popsal v nedávném rozhovoru Wintonův syn Nicky. „Věděl jsem, že se v osmdesátých letech chtěl zbavit nějakých lejster, že sháněl lidi ze židovské komunity, vědce a tak podobně. Dostal se až k historičce, která se zaměřovala na holokaust. Její manžel byl novinář a otcův příběh ho zaujal. Sepsal ho a pak ho převzala BBC.“

Byl to pak právě pořad That's Life, který Wintonův hrdinský čin představil světu. A tehdy už osmdesátiletý Brit to ke svému překvapení dostal možnost sledovat doslova z první řady.

„Je tu v publiku někdo, kdo vděčí za svůj život Nicholasi Wintonovi?“ ptá se v pořadu moderátorka. Přítomné pak vyzve, aby vstali. Když se Winton ze své sedačky ohlédne, zjistí, že se postavila většina ve studiu přítomných diváků. Ti zbývající byli potomci nebo příbuzní jím zachráněných dětí.

Nicholas Winton (vpravo, na snímku z roku 2007) a jeho filmový představitel Anthony Hopkins | Foto: See-Saw Films / Wikimedia Commons | Foto: See-Saw Films / Wikimedia Commons | Zdroj: Koláž iROZHLAS

V roli přezdívaného britského Schindlera se v novém filmu vedle Hopkinse objeví také Johnny Flynn, který si Wintona zahraje v jeho 30 letech, kdy navštívil okupovanou Prahu. Postavu Wintonovy matky Babette ztvárnila Helena Bonham Carterová.

Životopisné drama Jamese Hawese, dosud podepsaného převážně pod televizními projekty, se natáčelo ve Velké Británii. Sedmnáct dní strávil štáb také v Česku. Když na pražském hlavním nádraží vyvěsil v říjnu 2022 nacistické vlajky, nevědomky tím spustil rozruch na sociálních sítích, kde někteří lidé přičítali filmové kulisy údajnému vítání ukrajinských uprchlíků.

Světová premiéra snímku proběhne v sobotu na festivalu v Torontu. Do britských kin zavítá One Life na začátku příštího roku, česká premiéra zatím není stanovena.

Mladý Nicholas Winton (úplně vpravo) a jeho herecký představitel Johnny Flynn (vlevo). Winton je na nedatovaném archivním snímku s „wintonovým dítětem“ Hansim Beckem | Foto: See-Saw Films / Archiv Jiří F. Potužník | Zdroj: Koláž iROZHLAS