6. 1. 2016 | mkp, Viktor Daněk |Zprávy ze světa

Severní Korea tvrdí, že úspěšně otestovala svou první vodíkovou pumu. Zahraniční zpravodajské služby to ale nepotvrdily. Seismologové zaznamenali pouze otřesy. Pokud by to ale byla pravda, podle odborníků by vodíková puma útočný potenciál severokorejského režimu podstatně zvýšila.