Podpořil bych zrušení jednomyslnosti v Unii. Orbán dává najevo, že je to naléhavé, řekl ministr Dvořák

Unijní lídři schválili zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou i s Moldavskem. Proti zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou byl maďarský premiér Viktor Orbán. Nakonec ale, když se jednalo o tomto bodu, opustil jednací sál a umožnil tak schválení. Zablokoval ale další finanční pomoc pro Ukrajinu. „Jsem připraven podpořit zrušení jednomyslnosti," řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Rozhovor Praha/Brusel/Budapešť 12:44 15. prosince 2023

Čím si vysvětlujete, že premiér Orbán nezabránil tomu, aby mohly být zahájeny přístupové rozhovory s Ukrajinou?

Chci se samozřejmě bránit spekulacím, ale nabízí se možnost, že celý jeho na odiv stavěný odpor byl jenom důsledkem toho, že má sám zmražené zdroje z evropských fondů vzhledem k tomu, že maďarský právní systém se dostává do zásadního rozporu s normami EU. Celé to byla jenom taková hra, která měla pomoci k odblokování této částky.

Nakonec se ukazuje, že přes velmi silácká prohlášení jak samotného Orbána, tak i jeho ministra zahraničí Szijjártá, který vystupoval na Radě pro obecné záležitosti den předtím, je možné, že toto byl dopředu naplánovaný scénář výměnného obchodu.

Takže to byl obchod? K čemu nakonec summit představitelů EU dospěl?

Úplně bych to nevyloučil, ono to tak v politice chodí. Abych řekl pravdu, nemám z toho vůbec radost, protože to možná vytváří nežádoucí precedent, že takto si může kdokoliv vytrucovat cokoliv.

Je to mimo jiné také důvod, proč se vedou intenzivní rozhovory o tom, jak vlastně dál s rozhodovacími procesy v EU a jak podobným praktikám zamezit a přitom zachovat práva malých zemí.

Role premiéra

Sehrál v tom, jaký je výsledek summitu, nějakou roli i premiér Petr Fiala (ODS)?

Určitě sehrál tu roli, že byl jeden z 26 představitelů, kteří tlačili intenzivně na Maďarsko, aby svůj postoj změnilo a krok umožnilo.

Evropská rada rozhodla o zahájení přístupových jednání s Ukrajinou, Moldavskem a po splnění podmínek i s Bosnou a Hercegovinou. Gruzii pak udělila kandidátský status. Je třeba zemím, které plní své úkoly, ukázat, že evropská cesta je pro ně otevřená. https://t.co/SAN1eYi7oG — Martin Dvořák (@_MartinDvorak) December 14, 2023

Na druhou stranu maďarský premiér zablokoval schválení další finanční pomoci pro Ukrajinu. Desítky českých osobností ještě před summitem vyzvaly premiéra Fialu, aby prosazoval finanční pomoc pro Ukrajinu po vlastní ose v případě, že dojde na maďarské veto. Co pan premiér v tomto ohledu udělal, nebo se chystá dělat?

Myslím si, že odjížděl s mandátem, který toto nějakým způsobem trošku předvídal. Ono se o tom šuškalo předem, že pokud jde o zahájení přístupových rozhovorů, tak je podmínkou jednomyslnost.

To vyřešil maďarský premiér šalamounsky tím, že odešel. Ale u peněz už je to jednodušší, protože tam nikdo nemůže zabránit tomu, aby se ostatní, kteří peníze poskytnout chtějí, dohodli a ze svých vlastních rozpočtů místo přes bruselskou strukturu posílali svůj podíl rovnou do Fondu pro obnovu Ukrajiny.

Maďarsko se podle mě dostává zase do nechtěné izolace, ale možná je to hra pro maďarské domácí publikum. Toto naštěstí ale nemůže úplně zabránit ostatním zemím, aby peníze nějakým způsobem Ukrajině poskytly.

Přímo do fondu

Je česká vláda připravena na variantu, že pošle peníze Ukrajině přímo, pokud nebude dohoda na úrovni celé EU?

Myslím si, že jsme explicitně o tom nehlasovali nebo nejednali, ale je to rozhodně jedna z variant a šlo by o hru s nulovým součtem. Bylo by jedno, zda bychom zvýšili o částku svůj příspěvek do EU, anebo jestli bychom peníze poslali rovnou do fondu.

Starting accession negotiations with #Ukraine is a bad decision. Hungary did not participate in the decision. pic.twitter.com/omYLSxefkI — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 14, 2023

Kdy si myslíte, že se to rozhodne?

Nevím, v jaké fázi je v tuto chvíli jednání. Úplně bych nevyloučil, že i tady nakonec Maďarsko udělá nějaký vstřícný krok, protože těch zmražených peněz je taky víc než jenom deset miliard, takže možná je ještě o čem jednat. Je tam varianta, že ti, kteří se rozhodnou Ukrajinu podpořit, to mohou udělat jinak než prostřednictvím jednomyslného rozhodnutí EU.

Podle premiéra Petra Fialy je důležité, že EU opět dokázala v klíčových věcech udržet jednotu. Jaká je to jednota, když zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou prošlo jedině tak, že jeden z premiérů odešel z jednacího sálu, a když byla zablokována další finanční pomoc pro Ukrajinu?

Nebyla zablokována, ona jenom nebyla schválena a finanční pomoc nepochybně poskytnuta bude. V úterý před zasedáním Evropské rady jsem se účastnil snídaně s ukrajinskou vicepremiérkou Stefanišynovou a ona velmi apelovala na to, abychom si uvědomili, že rozhodnutí bude silným signálem jak na jednu, tak na druhou stranu fronty.

Explicitně popsala, co to znamená jak pro ukrajinské obyvatelstvo, tak i pro Rusko, protože i oni čekají na jakýkoli signál o tom, že podpora Západu pro Ukrajinu slábne a bude se pomalu vytrácet.

Ptal jsem se na to, jaká je jednota, když zahájení přístupových rozhovorů prošlo tímto způsobem a když zatím není jasné, jak to bude s penězi pro Ukrajinu?

Jednota možná je tímto způsobem lehce zpochybněná. Na druhou stranu se ale podařilo, a to i díky přístupu Maďarů, zahájení kroku schválit. EU je schopna nadále i při zachování principu jednomyslnosti poskytovat Ukrajině pomoc a poskytovat jí takovou podporu, jakou je potřeba.

Dnes večer jsme na Evropské radě schválili zahájení přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem, čímž jim otevíráme cestu ke členství v Evropské unii. Potvrdili jsme také naši otevřenost k přístupovým rozhovorům s Bosnou a Hercegovinou.



Jsou to důležitá rozhodnutí a je velmi… — Petr Fiala (@P_Fiala) December 14, 2023

Princip jednomyslnosti

Neukazuje nicméně čtvrteční jednání, že princip jednomyslnosti při rozhodování o zahraničněpolitických otázkách může být trochu problém?

Samozřejmě víte dobře, že debata se vede. Viděli jsme bouřlivou, až hysterickou reakci na výrok pana prezidenta v Bruggách, že bychom o tom měli aspoň zahájit debatu. Jsem přesvědčen, že debata se vést musí z řady důvodů. Myslím si, že pan premiér Orbán svým chováním dává jasný signál, že ta věc je velmi naléhavá.

Evropská unie se chystá udělat strašlivou chybu, řekl Orbán. Připojení Ukrajiny opět nepodpoří Číst článek

A jaký je váš postoj, pane ministře? Měla by jednomyslnost při rozhodování o zahraničněpolitických otázkách v Unii zůstat, nebo by měla být zrušena?

Myslím si, že se opravdu o tom musíme seriózně bavit a hledat model. Jsem připraven podpořit zrušení jednomyslnosti při rozhodování v otázkách v některých oblastech, kde dosud platí. Musím ujasnit, že je to už jen dvacet procent rozhodování. Předesílám, že toto není postoj české vlády. Česká vláda to dosud definováno nemá. Mluvím jenom sám za sebe.

A máte představu, jak se k tomu staví vaši kolegové? Sdílí váš názor, nebo naopak je toho názoru, že princip jednomyslnosti by měl zůstat zachován?

Vzhledem k tomu, že jsme o tom nevedli nějakou zásadnější debatu, tak si to netroufám odhadnout, ale je mi jasné, že příliš velká politická odvaha k takovému kroku v tuto chvíli není právě kvůli bouřlivé reakci na pana prezidenta, kterou jsem zmínil.