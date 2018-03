26. 11. 2016 |Jan Markup |Ostatní sporty

Dlouhých třicet let čeká česká házená na medaili z vrcholné akce - mistrovství světa, Evropy, nebo olympiády. Naposledy slavily v roce 1986 házenkářky, to když na světovém šampionátu v Nizozemsku braly stříbro. Od té doby nic, přitom talentovaní hráči nám nechybí. Do Chebu na galavečer házené jich dorazilo hned několik.