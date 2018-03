14. 8. 2016 |David Koubek |LOH 2016 Rio de Janeiro

Je to disciplína, kterou dělá na olympijských hrách kde kdo. Nejde v ní o sílu, rychlost, ani techniku, ale především o trpělivost. Šampionem se může stát pouze ten, kdo vydrží od začátku až do konce olympijských her. Je to výměna a sbírání odznáčků. Probíhá přímo před olympijským areálem.