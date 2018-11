Ministerstvo vnitra plánuje jednodenní volby. Poprvé by lidé mohli volit podle nových pravidel v roce 2021

Ministerstvo vnitra chce změnit pravidla, kterými se v Česku řídí všechny volby. Nově by Češi nechodili hlasovat během dvou dní, museli by to stihnout v jednom. První volby, ve kterých by Češi šli k urnám podle nových pravidel, by mohly být ty do sněmovny v roce 2021. Praha 17:15 18. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé volí své kandidáty do Evropského parlamentu | Foto: Tomáš Adamec

Není ale jasné, který den by Češi měli hlasovat. „Po vzoru některých západních zemí by volby nemusely být o víkendu, ale mohly by být v pracovní den od rána do noci. Nechceme, aby se například stávalo, že lidé kvůli hezkému počasí odjedou na chatu a nebudou moct hlasovat. Volby by totiž měly být maximálně demokratické. Chceme, aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíce lidí,“ vyjádřil se místopředseda dolní komory Parlamentu a předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Jednodenní volby ale mohou mít i rizika. „Lidé, kteří dělají na směny, by se pak nemohli voleb vůbec zúčastnit. To může být pro doktory a další profese, které mají delší směny trochu problém,“ upozorňuje předseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Marek Benda z ODS.

Další volební opatření

Změnu je podle některých zákonodárců potřeba spojit i s dalšími opatřeními například s korespondenční volbou. „Jednoznačně také úvaha o možnosti hlasování s předstihem. V daném volebním týdnu by volič mohl hlasovat například od středy, aby nebyl fixován na jeden den voleb. Takhle to funguje i v Rakousku,“ vysvětlil náměstek ministerstva vnitra pro legislativu Petr Mlsna.

Pirátská strana čeká na konkrétní návrh ministerstva vnitra, uvažuje ale o pevně daném termínu voleb. „Jde nám o to, aby se stanovil nějaký pevný termín ideálně v říjnu, kdy se bude volit každé období. Současný model totiž směřuje k tomu, že volební strany nebudou mít prostor na volební kampaň, myslí si poslanec za Pirátskou stranu Mikuláš Ferjenčík „Rozumnější nám přijde systém ve Švédsku, kde je pevně stanovený jeden volební víkend,“ dodal.

K přípravě změn přizvalo Ministerstvo vnitra zástupce všech parlamentních stran. Musela by se na nich shodnout jak sněmovna, tak Senát.