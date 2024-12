Ropa má ropovodem Družba začít proudit v pátek. Za zastavením dodávek mohou být platební problémy

Dodávky ropy ruským ropovodem Družba do České republiky by se v pátek měly obnovit, uvádějí zdroje agentury Reuters. Česká rafinerie Unipetrol problém s dodávkami zjistila v úterý, přerušeny byly ve středu ráno. Zastavení dodávek podle těchto zdrojů způsobily platební problémy v souvislosti s tranzitem přes Ukrajinu, po jejichž vyřešení by se měly obnovit.

