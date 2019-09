Lidé by si měli spořit na důchod, v roce 2070 bude penze asi o třetinu nižší, míní ekonom Marek

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se chystá představit změny týkající se důchodů. Počítá třeba se zavedením minimální státem garantované penze. V jaké kondici je důchodový systém dnes? S jakými důchody mají počítat dnešní čtyřicátníci? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl David Marek, hlavní ekonom společnosti Deloitte. Praha 22:05 30. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Důchodce v roce 2070 bude mít oproti dnešku zhruba o třetinu nižší důchod (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hlavní novinkou důchodové reformy má být minimální státem garantovaný důchod. Jde o sumu peněz, kterou každý důchodce v rámci starobního důchodu dostane stejnou.

„Tím by se měl řešit problém případné chudoby. I ti, kteří mají relativně nízké příjmy a půjdou do penze, budou mít garantovanou určitou životní úroveň,“ vysvětluje ekonom David Marek.

Změny v důchodovém systému: Lidé by si měli spořit na důchod sami, v roce 2070 bude penze asi o třetinu nižší než dnes, popisuje ekonom

Ministryně Maláčová by chtěla lidi přimět, aby si sami více spořili na soukromém penzijním spoření. Motivací má být i to, že by pracovníci České správy sociálního zabezpečení kontaktovali lidi na jejich kulaté narozeniny a sdělili jim, jak vysoký důchod je čeká.

„Takhle se důchodová reforma udělat nedá. Je potřeba lidem otevřeně připomínat, že se o ně stávající důchodový systém v budoucnosti nepostará tak, jak si možná představují. A že se mají začít ohlížet po svém zajištění sami,“ zdůrazňuje ekonom David Marek.

Jaké motivace tedy fungují, aby si lidé co nejvíce spořili na důchod sami? Možností je buď zavedení druhého pilíře, tedy povinné spoření, fungují ale i jiné formy podpory: „Dnes téměř každý má penzijní připojištění, protože je to nejvýhodnější forma investování díky státnímu příspěvku. To funguje. Otázka je, jak vysoko příspěvek nastavit nebo jestli motivovat třeba daňovými úlevami.“

Ekonom Marek minulý týden představil studii společnosti Deloitte, která prezentuje udržitelnost důchodového systému. Jde o prognózu toho, jak by systém vypadal do roku 2070 v případě, že důchodový systém by zůstal v současné podobě.

Podle studie je systém udržitelný za cenu toho, že reálná hodnota důchodů výrazně klesne. Důchodce v roce 2070 bude mít oproti dnešku zhruba o třetinu nižší důchod – přibližně okolo 8 tisíc korun.

Co má dělat dnešní čtyřicátník, aby se měl v důchodu dobře? „Myslím, že je dobré myslet na stáří a uvědomovat si, že budoucí penze ze státního systému nebude tak vysoká jako dnes, a proto by si měl dospořit prostředky sám... Měl by myslet na své stáří,“ uzavírá.