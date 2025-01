Firmy nově hlásí, jak řeší ekologické dopady své činnosti. Podnikatelé to berou jako zátěž

První dvacítka největších českých firem bude muset už letos spolu s účetní závěrkou za rok 2024 podat takzvaný ESG report. Ve více než 800 položkách v něm firmy podají Evropské komisi hlášení například o tom, jak řeší ekologické dopady své činnosti, ale také jak zachází se svými zaměstnanci nebo jak se brání korupci. Praha 15:47 2. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Firmy mají podávat hlášení o tom, jak řeší ekologické dopady své činnosti (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle odhadů se nová povinnost týká v Česku celkem asi 1100 firem. Ty největší – jako ČEZ, Škoda Auto nebo Česká spořitelna – musí podat první povinný ESG report už během letošního jara. Část z nich vydávala nefinanční reporty už dříve, teď to ale musí udělat trochu jinak, upozorňuje vedoucí partnerka poradenské společnosti EY Alice Machová.

„Všechny tyto informace se budou muset zveřejňovat spolu s výroční zprávou firmy. Takže se stanou vlastně pravidelnou informační vlnou, která bude spojena s finančními výkazy, a to si myslím, že je hlavní změna,“ popisuje.

Mnohem větší ESG vlna přijde příští rok, kdy povinnost spadne na stovky dalších větších českých firem.

ESG report se nepřímo dotkne i mnoha malých a středních firem. Jednoduše proto, že jsou například součástí dodavatelského řetězce některé velké firmy – třeba Škodovky nebo ČEZu. Tato velká firma po nich bude žádat, aby jí dodaly informace do jejího ESG reportu, říká členka představenstva Asociace malých a středních podniků Gabriela Hrbáčková.

„Pro malé a střední podniky je to určitě obrovský zásah. Těch bodů, které se musí hlídat, je strašně moc. Tam je 161 povinných data pointů, které se musí vyčíslit, a pak 622 dalších mandatorních dle materiality, které musí ty podniky projít a udělat analýzu toho, co je pro ně kritické a není a pak to vlastně být schopní reportovat dál,“ upřesňuje.

Přímá povinnost podat vlastní ESG report bude navíc s mírným zpožděním platit i pro malé a střední podniky, které se obchodují na burze. Za rok 2026 ho budou podávat na jaře 2027.

Smyslem ESG reportu je, aby se firmy nezajímaly jenom o finanční stránku své činnosti, ale by sledovaly také to, jaké má jejich podnikání vliv na životní prostředí a společnost. Proto také ESG report musejí podávat současně s účetní závěrkou.

Zakladatel firmy Liko-S Libor Musil ale vidí zásadní problém v načasování tohoto kroku.„Tohle se mělo posunout, i když to Evropská unie myslí dobře. My s tím opravdu musíme něco udělat, ale my teď na to, abychom udělali ekologii, musíme mít fungující ekonomiku,“ myslí si.

Nejen podle Musila není největším problémem českých, ale obecně evropských firem neekologičnost, ale upadající konkurenceschopnost. A to Musil zdůrazňuje, že se jeho firma zabývá ozeleňováním budov, takže jí není ekologické hledisko podnikání cizí.

Z reakcí mnoha podnikatelů je patrné, že změnu berou spíše jako byrokratickou zátěž. A to včetně těch, kteří rozhodně nepopírají klimatické změny a jako Libor Musil z Likosu si uvědomují nutnost ekologičtějšího chování byznysu.

Pro menší firmy se ESG reporty stanou především drahou a časově i personálně náročnou povinností, říká Gabriela Hrbáčková z Asociace malých a středních podniků. „Ve finále to zabije, že to ty firmy budou obcházet, budou vymýšlet, aby to nemusely dělat, nebudou na to mít kapacity. Takže si myslím, že v téhle formě, jak je to teď, to nepřinese ten kýžený úspěch, který by to mělo přinést,“ tvrdí.

ESG report je ale každopádně pro firmy povinný a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se ho Evropská unie chystala zrušit. Firmy, které ho mají poprvé podávat za rok 2025, by tedy už v průběhu roku měly začít sbírat potřebné údaje. Přinejmenším napoprvé si to nejspíš vyžádá měsíce času.