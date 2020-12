Letošní rok bude rekordní v objemu hypoték, říká specialista. Průměrná sazba je nejníže od března 2017

Průměrná úroková sazba hypoték v listopadu klesla na 1,98 procenta ze říjnových 2,02 procenta. Sazba se snížila osmý měsíc v řadě, tak nízko byla naposledy v březnu 2017. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. S objemem hypoték 26,9 miliardy korun se listopad zároveň stal druhým nejúspěšnějším měsícem v historii Hypoindexu. Praha 7:41 16. 12. 2020 (Aktualizováno: 7:41 16. 12. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průměrná úroková sazba hypoték v listopadu klesla na 1,98 procenta ze říjnových 2,02 procenta. Sazba se snížila osmý měsíc v řadě, tak nízko byla naposledy v březnu 2017 (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay | CC0 1.0

„A tak je již téměř jisté, že se letošní rok stane do objemu hypoték rokem rekordním,“ uvedl specialista společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Po silném říjnu, kdy banky poskytly hypotéky za 25,21 miliardy korun, přišel ještě silnější listopad. Rekord zatím drží listopad 2016 s objemem poskytnutých hypoték 29,7 miliardy korun.

Počet poskytnutých hypoték proti říjnu letošního roku vzrostl o 523 na 9323. Meziročně poskytly banky o zhruba 2000 hypoték více.

„Potvrzuje se tak, že růst cen nemovitostí příliš nepolevuje. Stále rostoucí ceny nemovitostí na českém trhu se promítají i do navyšující se průměrné hypotéky, která už dosahuje 2 887 178 korun,“ dodal Sýkora. Průměrná hypotéka se poprvé přehoupla přes hranici 2,5 milionu korun přesně před rokem a od té doby vzrostla o téměř 382 000 korun.

V rekordním roce 2016 poskytly banky hypotéky za 225,8 miliardy Kč. V tomto roce se hypotečnímu trhu téměř podařilo pokořit hranici 225 miliard korun za 11 měsíců. Od ledna do listopadu dosáhl objem hypoték 224,5 miliardy korun.

Pokles úrokových sazeb i refinancování

V listopadu meziročně objem nových hypoték vzrostl o 47 procent, upozornil ředitel hypoték Raiffeisenbank Milan Voldřich. Silné druhé pololetí je podle něj spojeno jak s trvalým poklesem úrokových sazeb, tak s rostoucí oblibou refinancování na trhu.

Zatímco v polovině roku refinancování tvořilo 15 procent nových objemů, v listopadu už to byla zhruba třetina. Pokud by byly výsledky o refinancování očištěné, šlo by jen o jednociferný meziroční růst, podotkl.

Banky podle Sýkory již nezlevňují takovým tempem jako v minulých měsících. Důvodem je především cena, za kterou si banky opatřují peníze na další půjčování na mezibankovním trhu. Právě ta začala v listopadu rychle růst.

„To ale ještě nemusí znamenat, že hypotéky začnou hned zdražovat. Konkurence na hypotečním trhu je totiž velmi silná a nejistota spojená s koronavirovou krizí stále trvá. V listopadu snížila hypoteční sazby pouze Equa Bank a Moneta Money Bank, Banka Creditas zvýšila sazby kratších fixací a snížila sazby delších fixací,“ dodal.

Pokles úrokové sazby je způsoben hlavně kratšími fixacemi, kde banky cílí na nižší úrokové sazby, protože mají levnější peníze. U delších fixací, které byly v minulosti oblíbené, jsou již sazby většinou přes dvě procenta a nejsou tak pro klienty tolik zajímavé, doplnil hypoteční poradce Daniel Horňák. V následujících měsících půjde podle něj spíše o stagnaci či mírný nárůst průměrné úrokové sazby.