I zkrácení dovolené bude klientům krachující FTI zaplaceno, říká šéfka Asociace cestovních kanceláří

Dvě stě až tři sta Čechů je nyní v zahraničí s německou cestovní kanceláří FTI, která krachuje. Třetí největší cestovní společnost v Evropě se dostala do finančních problémů a usiluje o insolvenční řízení. „Evropská legislativa jasně říká, že členské státy musí zajistit, aby klientům byly vráceny veškeré vložené prostředky," říká v rozhovoru pro Radiožurnál výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková. Praha 16:05 4. června 2024

Tak velká cestovní kancelář je určitě pojištěná. Co tedy musí udělat lidé, kteří si koupili zájezd, ale neodjedou na něj?

Ano, v rámci EU platí ochrana spotřebitelů v případě nákupu zájezdů od cestovních kanceláří, které musí poskytnout záruky pro případ své insolvence. V tomto případě byla německá cestovní kancelář FTI Touristik zajištěna v německém fondu DRSF, na který se obrací i všichni postižení klienti. Ti, kteří neodcestovali, by podle aktuálního sdělení fondu měli být sami kontaktováni přímo ze strany fondu, jakmile získá veškeré podklady od dotčené cestovní kanceláři FTI Touristik.

S kým mají jednat turisté, kteří si koupili zájezd od německé cestovky, ale přes českou cestovní agenturu, jako je třeba Invia? Kdo má v takovém případě zodpovědnost?

Evropská legislativa říká, že zodpovědnost za poskytnutí záruky pro případ insolvence nese vždy pořadatel. Všechny členské státy tuto legislativu přijímají. Prodejce je pouze zprostředkovatelem a nese odpovědnost za poskytnuté informace. České cestovní agentury, které prodávají zahraniční cestovní kanceláře, se snaží poskytovat klientům servis částečně v českém jazyce, a poskytují informace. Pokud tedy někdo má jazykovou bariéru, není problém se obrátit na českou cestovní agenturu, jež poradí, jak v takové situaci mají klienti postupovat.

Máte informace, kolik cestovních agentur prodávalo cestovní zájezdy právě této kanceláře?

Komunikujeme přibližně se čtyřmi z nich. Může se jednat ještě o nějaké další menší cestovní agentury, které třeba nejsou ani našimi členy, nicméně to bude počet do deseti subjektů.

Už je jasnější, kolik celkově klientů z Česka mělo u této velké německé cestovní kanceláře objednané zájezdy?

Toto číslo nejsme schopni přesně zjistit. To ví jen FTI Rouristik, momentálně to asi neví přesně ani německý fond, ale na základě našeho odhadu, kolik českých klientů vycestovalo přes českou cestovní agenturu, můžeme odhadovat, že až 300 českých turistů se nachází v zahraničí s FTI Touristik. Samozřejmě je i část lidí, kteří si nakupují zájezdy napřímo u zahraničních cestovních kanceláří.

Dá se předpokládat, že lidé, kteří si zájezd zaplatili, ale neodjedou, dostanou peníze zpátky v plné výši?

Ano, evropská legislativa jasně říká, že členské státy musí zajistit, aby klientům byly vráceny veškeré vložené prostředky. Členské státy toto mají za úkol zajistit, a pokud k tomu nedojde, což se stalo v minulosti při úpadku německého Thomas Cook v roce 2019…

… pamatujeme si, jak stát dokonce vypravoval letadla pro klienty…

Ano, klienti dostali nazpátek jen zlomek nákladů, ten rozdíl by pak měl doplatit stát, protože za to ručí. V Česku na pokrytí nízkého pojistného limitu máme garanční fond cestovních kanceláří, takže v České republice klienti získávají opravdu 100 procent zpátky. Věřím, že tento fond bude schopen vrátit veškeré vložené prostředky tak, jak říká evropská legislativa.

To znamená, že byť je to německá cestovní kancelář, případný rozdíl by doplatilo Česko?

Nikoliv. Ve chvíli, kdy uzavíráme smlouvu o zájezdu se zahraničním subjektem, řídíme se právem země, kde má zahraniční subjekt sídlo. To znamená, že dotčení klienti se řídí právem Německa. V minulosti to tak již bylo, že za nedostatečný pojistný limit odpovídal stát, protože podle evropské směrnice je tím, kdo má zajistit spotřebitelům stoprocentní ochranu.

Co krach cestovní kancelář znamená pro turisty, kteří už jsou na té dovolené? Jak pravděpodobné je, že budou moci dokončit zájezdy? A na čem všem to záleží?

Podle aktuálního sdělení FTI Touristik cestovní kancelář činí maximum, aby klienti dokončili dovolenou v řádném termínu a vrátili se dle plánovaných odletů. Podle našich informací se to zatím daří. Ve chvíli, kdy by klientům byla zkrácena dovolená, měl by být i tento rozdíl v ceně klientovi zpětně vyplacen, což by mělo opět pokrýt pojištění v rámci německého fondu DRSF.

A kdo by se případně postaral o jejich návrat? Předpokládám, že kancelář nemusí mít ani zajištěné nebo zaplacené zpáteční lety.

Pokud to tak je, tak nyní veškerou odpovědnost za repatriaci klientů přijímá německý fond DRSF, případně k tomu může definovat svou asistenční službu, která bude klienty repatriovat. Ale hlavním kontaktním místem pro dotčené klienty je německý fond.

Na český trh teď vstupují i nové cestovní kanceláře třeba z Polska nebo i Německa, má zákazník nějakou možnost si ověřit, že jsou spolehlivé, případně v jaké jsou kondici?

To lze samozřejmě ověřit velmi těžko. Na případu FTI Touristik vidíme, že úpadky se bohužel nevyhýbají ani velkým subjektům. Nicméně klientům vždy doporučujeme, aby vybírali z dlouholetých, prověřených subjektů. A tím, že v rámci EU jsou jejich peníze stoprocentně chráněny, by klienti neměli být nijak negativně zasaženi. Podle mých informací jsou na českém trhu i nyní cestovní kanceláře, které se chtějí postižených klientů ujmout a nabídnout jim alternativní dovolenou ještě v letošním létě třeba za zvýhodněných podmínek. To asi uvidíme v nejbližších dnech.