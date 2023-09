Pokud Korejci prohrajou spor, nemůžou stavět v Česku a Polsku jadernou elektrárnu, říká Westinghouse

Dva ze tří účastníků tendru polostátního ČEZ na stavbu jaderného bloku v Dukovanech budou zřejmě až do konce roku 2025 pokračovat ve sporu. Ten vedou u soudu v arbitrážním řízení. Americký Westinghouse a jihokorejská společnost KHNP ze skupiny KEPCO se přou o technologii jaderného reaktoru. Westinghouse tvrdí, že jde o jeho duševní vlastnictví a Korejci nemají právo reaktory bez souhlasu vlády USA nebo firmy vyvézt. KHNP to odmítá. Praha 14:50 21. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na pokračování tendru na stavbu jaderného bloku v Dukovanech se podle vyjádření ČEZ zatím nic nemění | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Prohra jihokorejského dodavatele by přitom pro Česko mohla znamenat vážnou komplikaci v celém tendru. Westinghouse na dotaz Českého rozhlasu totiž potvrdil, že by spor mohl vyústit v zákaz dodávky jihokorejského reaktoru.

A to nejen do Česka, ale i do Polska, kde už společnost KHNP zakázku na stavbu jedné jaderné elektrárny získala od tamní vlády.

„Příznivé rozhodnutí ve prospěch společnosti Westinghouse by znamenalo, že projekty KEPCO/KHNP zahrnující reaktorovou technologii Westinghouse by nemohly pokračovat bez schválení jak společností Westinghouse, tak i vládou USA. Úspěšný výsledek arbitráže ve prospěch společnosti Westinghouse by znamenal, že by společnost KEPCO/KHNP neměla právo realizovat a úspěšně dokončit projekt výstavby nového reaktoru mimo Koreu,“ sdělil mluvčí Westinghouse Jiří Uhlíř.

Protistrana nicméně kvůli sporu v USA komplikace v českém tendru odmítá.

Účastníci mají závazné nabídky na dodávku jednoho bloku pro Dukovany s nezávaznou opcí na další tři bloky odevzdat na konci října.

Původní termín byl 2. října, ČEZ ho ale na žádost jednoho z účastníků, kterým byl podle informací Českého rozhlasu Westinghouse, posunul o měsíc.

„Společnost KHNP vynakládá maximální úsilí na předložení aktualizovaného návrhu nabídky v novém termínu a trvá na svém stanovisku, že s vývozem svých jaderných elektráren do České republiky nebo Polska nejsou žádné problémy,“ sdělil na otázky týkající se sporu s Westinghousem Minhwan Chang, zástupce pražské kanceláře KHNP.

ČEZ má nabídky účastníků, mezi něž patří ještě francouzská firma EdF, vyhodnotit do ledna 2024 a předložit je k rozhodnutí vládě. S vítězem se pak začne připravovat smlouva.

Částečný úspěch

Na začátku tohoto týdne jihokorejská firma zaznamenala u americké justice ve sporu částečný úspěch.

Podle serveru Korean JoongAng Daily okresní soud ve Washingtonu, kam podal Westinghouse žalobu na KHNP loni v říjnu s cílem zabránit mu nabízet jadernou technologii právě v Česku a Polsku, nyní rozhodl ve prospěch KHNP.

Uznal totiž jeho argument, že pravomoc vymáhat vývozní omezení byla delegována výhradně na generálního prokurátora USA.

„Proto soukromý subjekt Westinghouse, který není vládou USA, nemá právní základ pro vymáhání jakýchkoliv opatření vůči společnosti KHNP,“ popsal rozhodnutí soudu server.

Zároveň ale dodal, že celá věc tím rozhodně není vyřešena. Zamítnutí se totiž nijak nezabývalo tím, zda KHNP nabídkou technologie v zahraničí skutečně porušila práva duševního vlastnictví společnosti Westinghouse.

Americká firma se v žalobě opírá o to, že jihokorejský reaktor APR 1400 a další zařízení nabízené jaderné elektrárny obsahuje technologii Westinghousu. A podle příslušného nařízení americké vlády podléhá v takovém případě vývoz jaderných technologií pro zahraniční subjekty jejímu souhlasu.

KHNP se ale brání tím, že v počáteční fázi vývoje reaktoru sice získala pomoc od Westinghouse, základní technologii ale firma vyvinula v Jižní Koreji a nepodléhá tedy vývozním omezením USA.

Westinghouse k rozhodnutí soudu uvedl, že jde jen o konstatování, že vymáhání kontroly vývozu zařízení je v kompetenci vlády USA.

„Společnost se hodlá proti rozhodnutí odvolat,“ uvedl v prohlášení David Durham, prezident Energy Systems Westinghouse.

Zdůraznil také, že rozhodnutí soudu nemá žádný vliv na probíhající arbitrážní řízení proti KHNP, které se týká „nepovoleného převodu duševního vlastnictví společnosti Westinghouse mimo Koreu“.

„Společnost Westinghouse je odhodlána chránit své duševní vlastnictví a plně očekáváme, že budeme v arbitráži ve všech otázkách úspěšní. Rozhodčí komise potvrdila, že konečné rozhodnutí se očekává až koncem roku 2025,“ uvedl Durham.

Vyjádření ČEZ

Polostátní ČEZ vývoj sporu sleduje, na pokračování tendru se podle vyjádření firmy pro Český rozhlas zatím nic nemění.

„Od uchazečů jsme požadovali a zároveň získali potvrzení o vlastnictví práv k nabízené technologii, a to jak při bezpečnostním posouzení, tak i v aktuálních nabídkách,“ uvedl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Konkrétně od jihokorejského dodavatele má podle něj ČEZ potvrzení, že je vlastníkem jaderné technologie.

„Jejich projekt APR 1400 získal licenci v Jižní Koreji, Spojených arabských emirátech a zároveň tzv. design certification od jaderného dozoru USA,“ vyjmenoval Kříž.

Vzhledem k tomu, že lokalita Dukovan má omezení velikosti reaktoru, společnost KHNP upravila reaktor APR 1400 na projekt o výkonu 1000 MWe a názvem APR 1000. A na něj firma už loni získala i certifikaci podle požadavků evropských provozovatelů.

Česko si chce výstavbou pátého bloku v Dukovanech zajistit dostatek elektřiny poté, co odstaví elektrárny spalující uhlí. Výstavba má být podle harmonogramu ČEZ dokončena v roce 2036.